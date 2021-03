Maria Arnal i Marcel Bagés – Clamor

Stiamo parlando probabilmente di uno dei dischi dell’anno. E ne stiamo parlando a Marzo. Segnatevi bene questi nomi: Maria Arnal e Marcel Bagés. Duo art pop residente a Barcellona giunto al sophomore con questo splendido Clamor, a quattro anni di distanza dall’esordio.

L’impressione, sin dalla magnifica Milagro, è di aver a che fare con un’operazione dal corposissimo spessore internazionale. Una cosa già vista, da quelle parti, soprattutto con l’ormai diva Rosalía – ma declinata qui in tonalità meno evidentemente commerciali e più elegantemente glitch. Sia chiaro: la spinta anche vagamente dancefloor non manca, anzi. Fiera de mí potrebbe tranquillamente accompagnare una scena del favoloso “Ema” di Pablo Larraín ma rappresenta, nel dittico con la precedente Ventura, forse la pagina più incandescente in tal senso.

Per il resto prevalgono gli arabeschi meravigliosi di Cant de la Sibil-la e Murmuri, le trame tetramente industrial della nerissima Jaque (col favoreggiamento del gigantesco Kronos Quartet) o le sognanti atmosfere di Hiperutopia – che non può non far tornare in mente la “Hyperballad” di björkiana memoria. Tutto affoga, poi, dalla coda di quest’ultima ai due minuti abbondanti della conclusiva Alborada – per porre fine a un’opera in cui pensiero ed emozione trovano uno di quei matrimoni tanto felici da generare quasi un modello di ethos.

“Clamor” non introduce verosimilmente alcuna sconvolgente novità in termini di concentrazione sonora. Ma articola talmente bene tutte le proprie influenze, sceglie così centratamente i propri featuring ed eleva in modo così smaccato l’apparente esilità iniziale della propria scommessa (un duo composto da una voce femminile e da un compositore) da risultare sinceramente, semplicemente: perfetto. Sarà curioso capire la reazione della stampa spagnola di qui al termine del 2021. In Italia, una cosa del genere sarebbe da salutare come niente meno che un miracolo.

(2021, Fina Estampa)

01 Milagro

02 Ventura

03 Fiera de mí

04 Meteorit ferit

05 Cant de la Sibil-la (feat. Holly Herndon)

06 Murmuri

07 Tras de ti (feat. Morphosis Ensemble)

08 Jaque (feat. Kronos Quartet)

09 El gran silencio

10 Hiperutopia

11 Alborada

IN BREVE: 4,5/5