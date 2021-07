Spellling – The Turning Wheel

Rapportarsi a Chrystia Cabral e alle sue opere firmate con il moniker Spellling è tremendamente complicato. Col precedente “Mazy Fly” (2019) l’artista californiana aveva raso al suolo ogni residua remora artistica, dando fondo a visioni e mistioni che aveva dentro e che necessitavano solo di essere liberate. Con The Turning Wheel il percorso di Cabral va persino oltre l’atmosfera, in una dimensione di cui è difficile, se non impossibile, seguire lo sviluppo. Il disco, realizzato insieme a ben trentuno collaboratori, è virtualmente suddiviso in due parti, una prima più fresca (si prenda il synthpop di Always) e l’altra ben più cupa (si veda invece Queen Of Wands, che declina gli stessi synth in chiave darkwave), a segnare in modo netto una contrapposizione che in Cabral convive bene. È un po’ come se Björk incontrasse David Lynch (l’emblema è The Future), con nel mezzo le consuete suggestioni soul e r’n’b. Magari un po’ dispersivo nel minutaggio di alcune tracce, quest’album afferma però ancora una volta un talento straordinario, e tanto basta.

(2021, Sacred Bones)

01 Little Deer

02 Always

03 Turning Wheel

04 The Future

05 Awaken

06 Emperor With An Egg

07 Boys At School

08 Legacy

09 Queen Of Wands

10 Magic Act

11 Revolution

12 Sweet Talk

IN BREVE: 3,5/5