The Pretty Reckless – Death By Rock And Roll

Il rock’n’roll è una religione non per pochi. Beh, sempre meno, a voler essere proprio sinceri: come il cattolicesimo, perde fedeli di giorno in giorno, perché non è più una musica da giovani, non è più una musica che parla direttamente a loro e, quindi, i famosi giovani ascoltano altro. E, parliamoci chiaro, sono loro, sempre quest’entità misteriosa della quale chiunque sia sopra i trent’anni pretende di sapere qualcosa ma raramente questo “qualcosa” è qualcosa che abbia il benché minimo contatto con la “loro” realtà, che costituiscono il mercato principale della musica, sono loro che dettano mode musicali e fanno raggiungere il successo, ed è così dagli anni ’50 come minimo.

E quindi noi fedeli più, diciamo, “datati”, siamo sempre con un orecchio volto alle nuove uscite che il rock’n’roll lo portano già nel nome; essendo datati, tuttavia, siamo esperienti, e a causa di essa, dell’esperienza dico, abbiamo realizzato che è una ventina d’anni che avere le parole “rock’n’roll” nel titolo generalmente non è un buon segno, anzi, volendo essere rock’n’roll, è abbastanza un dito nel culo. Eccoci quindi ai Pretty Reckless, creatura fondamentalmente dell’ex attrice di Gossip Girl Taylor Momsen, del chitarrista Ben Phillips e, fino a pochissimo tempo fa, del produttore Kato Khandwala (Papa Roach, Paramore, Breaking Benjamin), quest’ultimo però tragicamente defunto in un incidente motociclistico a soli quarantasette anni. È questa tragedia unita, a loro dire, alla morte di Chris Cornell (per i cui Soundgarden aprivano nell’ultimo concerto prima del suicidio dell’amatissimo frontman), che ha segnato profondamente i sentimenti e la vita della band e soprattutto della sua leader nel periodo che ha portato alla registrazione di Death By Rock And Roll.

Ma non da tutte le tragedie nasce musica buona. Anzi, qui la musica è talmente mediocre da non essere neanche brutta: è troppo insignificante per esserlo, troppo banale, troppo cliché. Eppure i Reckless sono certamente ottimi musicisti, e la Momsen è un’ottima cantante da un punto di vista tecnico, con una voce ben più matura dei suoi ventisette anni. Ma il suono è sterile, sterilizzato, ipercommerciale, come del resto da tradizione per molte delle band post grunge emerse dalle macerie lasciate dalla morte di Cobain e, sempre nella tradizione ormai venticinquennale, a questo suono ipercompresso viene abbinata una serie di testi che definire cialtronerie è forse un complimento (“Down and down and down we go / Scatter the ashes in the shape of the soul / The dark will have its day / But there’s a price I’ll pay” da “Witches Burn”).

Ed eccoci qui con questo affascinante “Death By Rock And Roll”, che riesce, fra le altre cose, non solo a sprecare un riff clamoroso degli ospiti Kim Thayil e Matt Cameron degno di incastri soundgardeniani (ah, Chris, maledizione…) appioppandoci sopra una melodia banalissima (Only Love Can Save Me Now), ma anche a ripetersi immediatamente dopo sprecando anche il contributo di Tom Morello, il cui riff non era tuttavia all’altezza del precedente (And So It Went). La verità è, ed è sempre stata, dai tempi di Bill Haley, Elvis, Chuck Berry e Little Richard, che non basta vestirsi di pelle e mettersi in posa su una motocicletta, non basta cantare “fuck this” e “fuck that”, cristo santo non bastano neanche i chitarroni distorti, l’essenza del rock è ineffabile e va afferrata prima di tutto nella sua sincerità, che è una caratteristica che qui – a prescindere poi dalle tragedie vissute da questi ragazzi, che siano l’aver perso prematuramente degli amici o qualunque altra cosa possa capitargli nella vita privata – è ciò che manca completamente.

E poi ancora non basta una produzione vagamente infarcita di metallo (nu-metallo, a dirla tutta) per mascherare che molti dei pezzi sono semplicemente pezzi del pop banale che infesta le radio da decenni con un volume più alto (25 o Turning Gold si possono facilmente citare come esempi) e ballate come Rock And Roll Heaven – nuovamente quel dannato nome nel titolo – sono semplicemente pezzi di quel country imbarazzantemente banale che rese milionario Garth Brooks negli anni ’90. Ed è, come detto più volte, la banalità a essere il peccato mortale di “Death By Rock And Roll”, una puzza di inautentico e già sentito veramente assai ardua da redimere.

(2021, Century Media)

IN BREVE: 1,5/5