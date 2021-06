UV-TV – Always Something

Chitarrine jangle, drumming vivace e pop rumoroso sono gli ingredienti fondamentali del terzo disco del trio americano UV-TV: leggero ed estivo, si divora in poco meno di mezz’ora e oscilla tra melodie tipiche della seconda metà degli anni Ottanta e i primi Novanta, includendo sonorità power e dream pop, indie rock e un tocco di punk. È facile trovarvi numerosi richiami a Lush e Dinosaur Jr. oltre cehe a The Breeders, The Jesus And Mary Chain e The Muffs: le tonalità vocali della frontwoman Rose Vastola ricordano molto quelle di Miki Berenyi, mentre i testi minimali e le chitarre in primo piano sono un tratto tipico di J Mascis & Co. Tra i brani di spicco rientrano le dinamiche I Don’t Mind e Wildflower, la “dinosauriana” Distant Lullaby e la più quieta e atmosferica Plume. Potremmo definire Always Something il classico “salvavita”, uno di quegli album coerenti e suonati bene che, anche se non inventano niente, sono l’ideale in una giornata storta e soprattutto non peccano di particolari difetti.

(2021, PaperCup Music)

01 Overcast Forever

02 Wildflower

03 Distant Lullaby

04 Back To Nowhere

05 Plume

06 Always Something

07 I Don’t Mind

08 Superabound

09 Holland Sunday

IN BREVE: 3,5/5