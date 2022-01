Foo Fighters: ecco il trailer della horror comedy Studio 666

Photo Credit: Danny Clinch

Già sul finire dello scorso anno i Foo Fighters avevano annunciato la horror comedy “Studio 666”, un modo diverso per raccontare le session di registrazione di “Medicine At Midnight”, il loro decimo lavoro in studio uscito a inizio 2021 (qui la nostra recensione). Il film, che arriverà nelle sale americane il 25 Febbraio, è stato diretto da BJ McDonnell e racconta le “avventure” di Dave Grohl e soci nella location ad Encino, California scelta per la lavorazione del disco. Ovviamente il tutto in chiave surreale. Qui in basso il primo trailer ufficiale di “Studio 666”: