L’anno inizia bene: i Radiohead hanno in programma di rivedersi a breve

Photo Credit: Alex Lake

Ristampe e celebrazioni a parte, non abbiamo notizie dei Radiohead dal 2016, quando uscivano con “A Moon Shaped Pool”, quello che al momento resta il loro ultimo lavoro in studio. Visti i vari progetti solisti che hanno impegnato e stanno impegnando i vari membri della band (tra cui i The Smile di Thom Yorke e Jonny Greenwood, che hanno tutte le sembianze di un progetto fatto per restare), è stato facile pensare a una “pausa” a tempo indeterminato per la formazione inglese. E invece… il batterista Philip Selway, intervistato da Spin per promuovere “Strange Dance”, il suo nuovo disco solista in uscita a Febbraio, ha confermato come i Radiohead abbiano in programma di rivedersi a breve per capire il da farsi (“We’re going to get together at the start of 2023, and I’m sure we’re going to start looking at other ideas for what comes next”). Insomma, sembra proprio che il 2023 sia iniziato nel migliore dei modi.