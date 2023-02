Uzeda: in arrivo un documentario sulla formazione catanese. Attivo il crowdfunding per supportarne la produzione

Uzeda: in arrivo un documentario sulla formazione catanese. Attivo il crowdfunding per...

Photo Credit: Maria Vittoria Trovato

Il contratto con Touch and Go (leggendaria etichetta indipendente di base a Chicago), Steve Albini come produttore (o meglio ingegnere del suono, come preferisce dire riguardo il suo lavoro), le session negli studi della BBC al cospetto di John Peel (unici italiani insieme alla PFM), un sound forgiato nella lava dell’Etna ma con un piede e mezzo dall’altra parte dell’Atlantico. Questo sono stati e sono gli Uzeda, storica formazione catanese che ha festeggiato nel 2018 i trent’anni di attività e che adesso avrà anche un documentario che ne racconterà la storia.

Il progetto, della regista Maria Arena, si intitolerà Uzeda: Do It Yourself e racconterà il lasso di tempo tra il 2016 e il 2020, la realizzazione di “Quocumque Jeceris Stabit” (il loro ultimo album del 2019), la grande due giorni del 25/26 Maggio 2018 all’Afrobar di Catania (sul palco con gli Uzeda, tra gli altri, anche June Of 44, Shellac, Black Heart Procession e The Ex), tra vita privata, tour in giro per il mondo, tuffi nel passato e interviste a chi con gli Uzeda ha condiviso pezzi di vita.

Per arrivare al documentario è stato attivato un crowdfunding (due mesi di tempo per partecipare e supportare il progetto) che ha come obiettivo quello di raccogliere la somma di 20.000 Euro, necessari per affrontare le spese di montaggio, mix audio, mastering, grafica e tutto ciò che servirà alla realizzazione del prodotto finito e pronto per i cinema. Qui in basso tutti i link utili per chi volesse sostenere il progetto e il teaser del documentario:

