Faith No More, for dummies

Photo Credit: Jimmy Hubbard / Bandcamp

Fermi da una vita, con gli ultimi live che risalgono al 2016 e l’ultimo lavoro in studio che è invece quel “Sol Invictus” pubblicato l’anno precedente, i Faith No More sono tornati a sorpresa a dare notizie a metà Giugno con un laconico “2027” diffuso attraverso i loro canali. Poi, ieri, la conferma/notizia che tutti aspettavano e ipotizzavano: Mike Patton e soci torneranno a esibirsi dal vivo. Per il momento le date sono solo quattro, a cavallo tra Gennaio e Febbraio prossimi in Australia e Nuova Zelanda (Sydney, Melbourne, Brisbane e Wellington le città attualmente interessate), in un breve tour congiunto insieme ai redivivi System Of A Down, altri pezzi da 90 rifattisi sotto proprio quest’anno. Nell’attesa e nella speranza che le date e i paesi toccati dai Faith No More aumentino sensibilmente, e che magari passino anche dalle nostre parti (l’ultima volta era stata il 2 Giugno del 2015 a Milano all’interno del Sonisphere), vi proponiamo questa breve playlist, una sorta di piccola guida ai Faith No More, per principianti: