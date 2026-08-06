Francesco Guccini, for dummies

Photo Credit: francescoguccini.it / Fabrizio Fenucci

Se n’è andato oggi a 86 anni Francesco Guccini, a Pavana, il paesino nell’Appennino pistoiese che aveva scelto come luogo di pace e ritiro ormai tanti anni fa dopo una vita trascorsa nella sua Bologna. Il Maestrone, così come lo si chiamava, è stato uno dei fari del cantautorato del nostro Paese, dando parola ad intere generazioni di impegno politico e sociale, ma anche trovando meglio di chiunque altro le parole giuste per definire l’amore. Per provare a ripercorre una vita e una discografia dal valore storico e artistico difficilmente quantificabile, vi proponiamo questa breve playlist, una sorta di piccola guida a Francesco Guccini, per principianti: