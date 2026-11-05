Placebo, for dummies

Photo Credit: Press / Scarlet Page

I loro primi tre album, l’omonimo del 1996, “Without You I’m Nothing” del 1998 e “Black Market Music” del 2000, avevano segnato il deflagrante inizio di una carriera che, baciata niente poco di meno che da David Bowie, in quel momento non conosceva limiti. Eppure i Placebo nel corso degli anni si sono un po’ persi, con altri dischi che non sono riusciti a pareggiare l’impatto di quei tre lavori nonostante la solita manciata di pezzi dall’indubbio valore. Poco male, perché Brian Molko e Stefan Olsdal hanno intrapreso un tour messo in piedi proprio per celebrare i loro primi due album, un tour che passerà anche dall’Italia per un’unica data all’Unipol Forum di Milano, domani 6 Novembre. In attesa del concerto, che si preannuncia imperdibile vista la setlist che la band sta portando in giro, vi proponiamo questa breve playlist, una sorta di piccola guida ai Placebo, per principianti: