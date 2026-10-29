Queens Of The Stone Age, for dummies

Photo Credit: Andreas Neumann

Uscirà domani 30 Ottobre “Perfecth”, il nono lavoro in studio dei Queens Of The Stone Age. La formazione americana sta vivendo un periodo d’oro e chi li ha visti di recente dal vivo non può che essere testimone di ciò: Josh Homme sembra aver risolto un bel po’ di problemi personali (non da ultimi quelli di salute che l’hanno afflitto negli ultimi anni, costringendolo anche a uno stop forzato) ed è tornato il rullo compressore di una volta, mentre la band è in uno stato di grazia che fa delle loro esibizioni un rituale ormai imperdibile. Reduci dal successo del tour a supporto dei System Of A Down e, prima ancora, dalla pubblicazione del meraviglioso “Alive In The Catacombs” (2025), registrato dal vivo nelle catacombe di Parigi, i QOTSA hanno fatto salire l’attesa per “Perfecth” con una manciata di singoli davvero convincenti. Prima di immergerci nell’ascolto del nuovo album, però, vi proponiamo questa breve playlist, una sorta di piccola guida ai Queens Of The Stone Age, per principianti: