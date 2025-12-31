TOP [50] ALBUM [2025]

Quest’anno qui dalle parti de Il Cibicida ci sono stati pochi dubbi sull’assegnazione del titolo di miglior album del 2025, tanto che ve li abbiamo spiattellati già in copertina, qui in alto, a scanso di equivoci e per evitarvi anche di scorrere la nostra consueta classifica dei cinquanta migliori album dell’annata appena conclusa (non è vero: fatelo, ché un ripassino giova sempre e qualcosa può anche esservi sfuggita). Si tratta come avrete capito dei Maruja da Manchester, che hanno pubblicato un disco d’esordio clamoroso dove post punk, jazz e hip hop si mescolano in un concentrato urticante e mortifero. Ovviamente c’è stato anche dell’altro, tanto altro, dalla conferma dei Turnstile ai trasversalmente acclamati Geese, dai Deftones ormai sempre più grandi all’ennesimo disco a fuoco di Rosalía. E poi Jehnny Beth e i Caroline, le ulteriori conferme di Viagra Boys, Squid, bdrmm e The Murder Capital, gli italianissimi Messa che sono riusciti a competere con le produzioni di settore internazionali. Insomma, ce n’è anche stavolta per tutti i gusti, che potete assaggiare e valutare da voi in questa lista che ricapitola tramite gli occhi e le orecchie de Il Cibicida il 2025 discografico.
01 MARUJA – PAIN TO POWER
02 TURNSTILE – NEVER ENOUGH
03 GEESE – GETTING KILLED
04 DEFTONES – PRIVATE MUSIC
05 VIAGRA BOYS – VIAGR ABOYS
06 TORTOISE – TOUCH
07 DEAFHEAVEN – LONELY PEOPLE WITH POWER
08 ROSALÍA – LUX
09 MARK PRITCHARD & THOM YORKE – TALL TALES
10 LITTLE SIMZ – LOTUS
11 JEHNNY BETH – YOU HEARTBREAKER, YOU
12 QUADE – THE FOEL TOWER
13 CHAT PILE AND HAYDEN PEDIGO – IN THE EARTH AGAIN
14 CAROLINE – CAROLINE 2
15 FKA TWIGS – EUSEXUA
16 PULP – MORE
17 ANNA VON HAUSSWOLFF – ICONOCLASTS
18 SWANS – BIRTHING
19 SQUID – COWARDS
20 BDRMM – MICROTONIC
21 THE ANTLERS – BLIGHT
22 DITZ – NEVER EXHALE
23 DIJON – BABY
24 SUEDE – ANTIDEPRESSANTS
25 SLEEP TOKEN – EVEN IN ARCADIA
26 BAMBARA – BIRTHMARKS
27 THE MURDER CAPITAL – BLINDNESS
28 BACKXWASH – ONLY DUST REMAINS
29 DIE SPITZ – SOMETHING TO CONSUME
30 THE HORRORS – NIGHT LIFE
31 ETHEL CAIN – PERVERTS
32 AGRICULTURE – THE SPIRITUAL SOUND
33 M(H)AOL – SOMETHING SOFT
34 BIG THIEF – DOUBLE INFINITY
35 MCLUSKY – THE WORLD IS STILL HERE AND SO ARE WE
36 WEDNESDAY – BLEEDS
37 WET LEG – MOISTURIZER
38 JUST MUSTARD – WE WERE JUST HERE
39 BENJAMIN BOOKER – LOWER
40 LAMBRINI GIRLS – WHO LET THE DOGS OUT
41 MESSA – THE SPIN
42 JOHN GLACIER – LIKE A RIBBON
43 ANNA B SAVAGE – YOU & I ARE EARTH
44 WATER FROM YOUR EYES – IT’S A BEAUTIFUL PLACE
45 KAE TEMPEST – S/T
46 GREET DEATH – DIE IN LOVE
47 MARISSA NADLER – NEW RADIATIONS
48 MATT JENCIK & MIDWIFE – NEVER DIE
49 HEAVY LUNGS – CAVIAR
50 UNIVERSITY – MCCARTNEY, IT’LL BE OK