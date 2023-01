Circa Waves – Never Going Under

Dopo l’ambizioso “Sad Happy” del 2020 – maggior successo di critica e di pubblico per la band di Kieran Shuddall – i Circa Waves tornano in territorio familiare, cioè quello dell’indie pop/rock prettamente chitarristico; non che “Sad Happy” fosse il loro “Metal Machine Music”, sia chiaro. Never Going Under parte con l’omonima traccia e da quel cammino non cambia mai passo, o quasi: la grande epopea degli emuli di Arctic Monkeys, Arcade Fire e Strokes, che ogni tanto devia verso i lidi dei The War On Drugs (Northern Town) e in altri casi va verso odori di pop punk da “American Pie” (il singolo Hell On Heart), senza mai scomporsi troppo, talvolta accelerando, altre rallentando, ma sempre attenendosi al programma. Del resto alla band di Liverpool, qui alla quinta uscita su LP, riesce senza alcuno sforzo fare canzoncine orecchiabili la cui sorte è essere canticchiate in patria per qualche mese e poi evaporare, come la neve in estate. E che la grande epopea continui, a dispetto della noia.

— 2023 | Lower Third/PIAS —

IN BREVE: 2,5/5