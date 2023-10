The Pigeon Detectives – The Show

Sei anni: una pausa lunghissima dal precedente “Broken Glances” (2016), per i Pigeon Detectives, band di Leeds già artefice di un ottimo britpop in salsa indie, mai troppo originale ma sempre godibile. Sei anni nei quali Matt Bowman soci hanno partorito un disco di meno di mezz’ora, ovvero cinque minuti (scarsi) per anno: detta così sembra davvero brutale, ma in realtà il risultato (meno quantità, più qualità) di questo TV Show è davvero apprezzabile, visto che gli inglesi a questo giro fanno un notevole upgrade. Non solo i classici brani leggeri ma efficaci che vanno ad arricchire in modo coerente il loro repertorio (l’iniziale Falling To Pieces, la spensierata I Can’t Stop, la title track), ma anche due canzoni soprendentemente profonde e introspettive che ben si sposano con la voce di Bowman e non a caso vengono proposte in successione nella setlist: l’ottima Warning e la commovente Dreaming Of A Song, che sembra uscita dalla penna dei migliori Manchester Orchestra. Davvero una bella sorpresa! Bentornati ragazzi.

2023 | Dance To The Radio

IN BREVE: 3,5/5