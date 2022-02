The Sherlocks – World I Understand

Nel Regno Unito – non è un segreto – il rock continua ad essere fenomeno per le masse e per i più giovani, con varie band che hanno un taglio spiccatamente e volutamente adolescenziale, così come il loro target. Troppo presto per parlare di un reale britpop revival, ma è anche vero che se c’è spazio e popolarità per formazioni dalle capacità limitate, questo è un chiaro indice di quanto un certo genere possa essere tornato di moda.

A confermare quanto detto ci pensano da qualche anno gli inglesi The Sherlocks, che però – dopo due album mediocri – sfornano un terzo disco, questo appena licenziato World I Understand, divertente, piacevole, meritevole di un’ampia sufficienza. Il risultato è ancor di più apprezzabile se teniamo a mente i limiti compositivi dei fratelli Crook, che possono usufruire di un supporto notevole, sia nella produzione (l’ottimo ed esperto Dave Eringa a farla da padrona) che in altri dettagli, a cominciare dallo splendido artwork.

L’album dà il meglio di sé al suo inizio: la strumentale Porto rappresenta un’intro perfetta per l’irresistibile Falling, che diventa facilmente il miglior pezzo nel repertorio dei ragazzi di Barnsley. Anche nelle successive canzoni il disco tiene bene: brani tutti con aspirazioni radiofoniche e risultati dignitosi, che ricordano a volte i The Enemy (Wake Up, On The Run, City Lights), altre volte i White Lies (Plastic Heart, Sorry). Una flessione, neanche a volerlo fare apposta, si registra a fine disco, con la trascurabile title track e le dimenticabili Games You Play, Last To Leave e Slip Road: una tracklist più ridotta sarebbe stata più saggia. Poco male: i The Sherlocks a questo giro regalano della sana spensieratezza, perfetto viatico per questo 2022 che vuole lasciarsi alle spalle quello che sappiamo.

(2022, Teddy Boy)

IN BREVE: 3/5