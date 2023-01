The Subways – Uncertain Joys

È dura per i Subways scrollarsi la nomea di One Hit Wonder. Già, perché la loro “Rock & Roll Queen”, così graffiante e istantanea, rappresenta uno dei più riusciti brani punk rock degli ultimi decenni, tanto da spingere i ragazzi inglesi a celebrarla, qualche anno fa, con svariate versioni in diverse lingue. Eppure il trio inglese è sempre riuscito – pur non ripetendo il miracolo iniziale – a piazzare una manciata di ottime canzoni in ogni album. Accade anche con Uncertain Joys, pubblicato dopo un lungo silenzio. Il meglio sta indubbiamente nella prima parte: You Kill My Cool è un pop rock irresistibile, dove le voci Billy Lunn e Charlotte Cooper si alternano alla perfezione. La musica dei Subways è sempre spensierata, adolescenziale, e lo si capisce bene anche dal successivo delizioso pop di Love Waiting On You. Degni di nota anche alcuni episodi un filo più maturi (Incantation, Black Wax) e l’incazzatissima Fight. Il resto dell’album è un po’ sottotono, ma anche stavolta i Subways fanno il loro, aggiungendo qualche pezzo pregiato alla loro già onorevole discografia.

— 2023 | Alcopop! —

IN BREVE: 3/5