Type Two Error – Caught On The Raw

Tra il 2002 e il 2007 i The Cooper Temple Clause pubblicarono tre eccellenti album contraddistinti da un britpop brillante, sperimentale, ispirato: poi lo scioglimento, tanto silenzio, carriere personali che guardavano più all’università che alla musica. Per provare a non disperdere quel patrimonio dopo tanto tempo si sono rimessi in gioco l’ex frontman Benedict Gautrey e Kieran Manon: nuovo nome, Type Two Error, nuova musica. L’album di debutto, Caught On The Raw, è coraggioso, aspro (come la voce di Gautrey), forse fuori tempo massimo in un’era dove la pazienza è poca e si ha tutto sempre a disposizione. Eppure, a voler dare una possibilità a questo disco, c’è del buono. Un labile filo conduttore con i pezzi più oscuri ed elettronici dei già TCTC (vengono in mente “Promises Promises” e “Written Apologies”), per uno stile ambizioso che vuole guardare più ad atmosfere industrial e new wave che al britpop. In una tracklist forse un po’ troppo lunga c’è comunque spazio per tanta qualità: l’eleganza di La Belle Chanteuse e Hold On, la struggente With You, ma a convincere di più sono principalmente Evergreen e Pushing Up con il suo folle finale strumentale che sarebbe davvero interessante ascoltare dal vivo. In bocca al lupo.

2023 | T2E

IN BREVE: 3,5/5