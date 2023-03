Philip Selway: “I Radiohead pubblicheranno nuova musica entro un paio di anni”

Photo Credit: Alex Lake

Impegnato nella promozione di “Strange Dance”, il suo nuovo lavoro da solista, Philip Selway aveva già riferito a Gennaio come i Radiohead avessero in programma di rivedersi a breve per iniziare a lavorare su qualcosa di nuovo, magari l’atteso successore di “A Moon Shaped Pool” del 2016, che al momento resta il loro ultimo album. Adesso, in una intervista concessa a Prog Magazine e poi ripresa da MusicNews, il batterista della band inglese è andato anche oltre, affermando “we’ll get together soon and in the next couple of years there will be something there, of some sort”, dando quindi una precisa proiezione temporale al lavoro dei Radiohead e alla nostra attesa.

Non ci illudere Philip, non giocare con i nostri sentimenti.