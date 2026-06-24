Gli indolenti 60 anni di Hope Sandoval

Photo Credit: Fotogramma da YouTube / Mazzy Star – Fade Into You

Sono ormai oltre trentacinque anni che ce la immaginiamo sempre come nel videoclip di “Fade Into You”, il brano che più di ogni altro ha inciso il suo nome e quello dei Mazzy Star nella storia dell’indipendente americano: giovanissima con il suo spleen adolescenziale, lo sguardo filtrato dagli occhiali da sole e puntato a terra, solo sporadicamente rivolto alla camera, le mani dietro la schiena marchio di fabbrica delle sue esibizioni, il sole caldissimo della California a baciarle la pelle e quella voce che è una Sirena cui nemmeno Ulisse avrebbe saputo resistere. Eppure Hope Sandoval compie oggi sessant’anni e, a ripensarci bene, ripercorrendo la sua carriera a ritroso è sempre stata un po’ un’entità astratta. Mai troppo presente − per non dire del tutto sfuggente − ma sempre lì, di tanto in tanto viva e tangibile ma per il resto del tempo un vero e proprio miraggio. Poche foto, poche interviste, pochi dischi, giusto una manciata di live ogni era geologica e pochissimo fuori dagli Stati Uniti, roba da suicidio artistico se non fosse che quella voce lì, una volta ascoltata, non te la leveresti dalla testa neanche passassero cent’anni. Una voce che è stata il fil rouge della sua intera vita artistica, con i Mazzy Star ovviamente, ma anche con i The Warm Inventions che si sono incastrati e accavallati al progetto condiviso con David Roback, per non parlare delle innumerevoli volte in cui qualcun altro l’ha voluta a tutti i costi al suo fianco, per prestare la sua suadente indolenza, il suo glaciale calore, i suoi sussurri narcolettici, a brani che non sono mai passati inosservati. Era difficile fare una selezione all’interno del materiale cui ha prestato la voce ma ci abbiamo provato, selezionando una manciata di brani rappresentativi del suo percorso, una sorta di “introduzione” a Hope Sandoval.