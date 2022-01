LE SCELTE DELLA REDAZIONE [2021]

Alla base delle classifiche stilate da Il Cibicida per il 2021 ci sono le selezioni personali dei membri della redazione. Per ogni redattore una Top 10 generale degli album, una Top 3 degli album italiani, il miglior live cui ha assistito e la segnalazione del disco Flop.

EMANUELE BRUNETTO

TOP 10 GENERALE

01 – LOW, “HEY WHAT”

02 – DAMON ALBARN, “THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOWS”

03 – BILLIE EILISH, “HAPPIER THAN EVER”

04 – STILL CORNERS, “THE LAST EXIT”

05 – DRY CLEANING, “NEW LONG LEG”

06 – VIAGRA BOYS, “WELFARE JAZZ”

07 – JAMES BLAKE, “FRIENDS THAT BREAK YOUR HEART”

08 – BLACK MIDI, “CAVALCADE”

09 – DEAFHEAVEN, “INFINITE GRANITE”

10 – LITTLE SIMZ, “SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT”

TOP 3 ITALIA

01 – IOSONOUNCANE, “IRA”

02 – BACHI DA PIETRA, “RESET”

03 – MARRACASH, “NOI, LORO, GLI ALTRI”

FLOP: STÖNER, “STONERS RULE”

LIVE: VIAGRA BOYS @ MAGAZZINI GENERALI, MILANO (01/12/2021)

LEJLA CASSIA

TOP 10 GENERALE

01 – LOW, “HEY WHAT”

02 – LINGUA IGNOTA, “SINNER GET READY”

03 – FATIMA AL QADIRI, “MEDIEVAL FEMME”

04 – STEVEN WILSON, “THE FUTURE BITES”

05 – SAM FENDER, “SEVENTEEN GOING UNDER”

06 – THE BLACK KEYS, “DELTA KREAM”

07 – BILLIE EILISH, “HAPPIER THAN EVER”

08 – DAMON ALBARN, “THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOWS”

09 – TYLER, THE CREATOR, “CALL ME IF YOU GET LOST”

10 – OLIVIA RODRIGO, “SUR”

TOP 3 ITALIA

01 – IOSONOUNCANE, “IRA”

02 – VASCO BRONDI, “PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA”

03 – EXTRALISCIO, “È BELLO PERDERSI”

FLOP: THE WAR ON DRUGS, “I DON’T LIVE HERE ANYMORE”

LIVE: VINICIO CAPOSSELA @ CASTELLO DI DONNAFUGATA, DONNAFUGATA (RG) (10/08/2021)

IRENE COCUS

TOP 10 GENERALE

01 – WOLF ALICE, “BLUE WEEKEND”

02 – JOHN MAYER, “SOB ROCK”

03 – ROYAL BLOOD, “TYPHOONS”

04 – ST. VINCENT, “DADDY’S HOME”

05 – IDLES, “CRAWLER”

06 – INHALER, “IT WON’T ALWAYS BE LIKE THIS”

07 – DEAD POET SOCIETY, “-!-”

08 – CLEOPATRICK, “BUMMER”

09 – SAM FENDER, “SEVENTEEN GOING UNDER”

10 – DES ROCS, “A REAL GOOD PERSON IN A REAL BAD PLACE”

TOP 3 ITALIA

01 – BUGO, “BUGATTI CRISTIAN”

02 – MANESKIN, “TEATRO D’IRA – VOL. 1”

03 – ATLANTE, “PAURE/VERITÀ”

FLOP: KINGS OF LEON, “WHEN YOU SEE YOURSELF”

LIVE: POST NEBBIA @ PARCO DEL CASTELLO, GRADISCA D’ISONZO (GO) (21/08/2021)

NICOLA CORSARO

TOP 10 GENERALE

01 – GENESIS OWUSU, “SMILING WITH NO TEETH”

02 – VIAGRA BOYS, “WELFARE JAZZ”

03 – BLACK COUNTRY, NEW ROAD, “FOR THE FIRST TIME”

04 – FLOATING POINTS / PHAROAH SANDERS, “PROMISES”

05 – SAULT, “NINE”

06 – SQUID, “BRIGHT GREEN FIELD”

07 – JONNY GREENWOOD, “SPENCER (ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK)”

08 – SONS OF KEMET, “BLACK TO THE FUTURE”

09 – BADBADNOTGOOD, “TALK MEMORY”

10 – MDOU MOCTAR, “AFRIQUE VICTIME”

TOP 3 ITALIA

01 – IOSONOUNCANE, “IRA”

02 – VENERUS, “MAGICA MUSICA”

03 – NAIP, “NESSUN ALBUM IN PARTICOLARE”

FLOP: DRAKE, “CERTIFIED LOVER BOY”

LIVE: –

KAROL FIRRINCIELI

TOP 10 GENERALE

01 – THE BLACK KEYS, “DELTA KREAM”

02 – SAM FENDER, “SEVENTEEN GOING UNDER”

03 – MANIC STREET PREACHERS, “ULTRA VIVID LAMENT”

04 – LOW, “HEY WHAT”

05 – KINGS OF LEON, “WHEN YOU SEE YOURSELF”

06 – THE KILLERS, “PRESSURE MACHINE”

07 – THE JOY FORMIDABLE, “INTO THE BLUE”

08 – TEENAGE FANCLUB, “ENDLESS ARCADE”

09 – THE ANCHORESS, “THE ART OF LOSING”

10 – ARAB STRAP, “AS DAYS GET DARK”

TOP 3 ITALIA

01 – EXTRALISCIO, “È BELLO PERDERSI”

02 – GIORGIO CICCARELLI, “NIENTE DEMONI E DEI”

03 – FULMINACCI, “TANTE CARE COSE”

FLOP: LANA DEL REY, “CHEMTRAILS OVER THE COUNTRY CLUB”

LIVE: BUGO @ CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO (18/07/2021)

MICHELE LEONARDI

TOP 10 GENERALE

01 – WILD UP, “JULIUS EASTMAN, VOL. 1: FEMENINE”

02 – GENESIS OWUSU, “SMILING WITH NO TEETH”

03 – LOW, “HEY WHAT”

04 – LITTLE SIMZ, “SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT”

05 – MARIA ARNÀL I MARCEL BAGÉS, “CLAMOR”

06 – GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR, “G_D’S PEE AT STATE’S END!”

07 – BLACK MIDI, “CAVALCADE”

08 – AROOJ AFTAB, “VULTURE PRINCE”

09 – FLOATING POINTS / PHAROAH SANDERS, “PROMISES”

10 – NICK CAVE & WARREN ELLIS, “CARNAGE”

TOP 3 ITALIA

01 – IOSONOUNCANE, “IRA”

02 – RADURA, “EFFETTO DELLA VEDUTA D’INSIEME”

03 – STUDIO MURENA, “S/T”

FLOP: THE WORLD IS A BEAUTIFUL PLACE & I AM NO LONGER AFRAID TO DIE, “ILLUSORY WALLS”

LIVE: PHILIP GLASS: KOYAANISQATSI @ AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, ROMA (11/11/2021)

RICCARDO MARRA

TOP 10 GENERALE

01 – DAMON ALBARN, “THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOW”

02 – BLACK COUNTRY, NEW ROAD, “FOR THE FIRST TIME”

03 – GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR, “G_D’S PEE AT STATE’S END!”

04 – VIAGRA BOYS, “WELFARE JAZZ”

05 – MOGWAI, “AS THE LOVE CONTINUES”

06 – LOW, “HEY WHAT”

07 – NICK CAVE & WARREN ELLIS, “CARNAGE”

08 – DINOSAUR JR., “SWEEP IT INTO SPACE”

09 – ARAB STRAP, “AS DAYS GET DARK”

10 – IDLES, “CRAWLER”

TOP 3 ITALIA

01 – VASCO BRONDI, “PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA”

02 – IOSONOUNCANE, “IRA”

03 – ALESSANDRO CORTINI, “SCURO CHIARO”

FLOP: MANESKIN, “TEATRO D’IRA – VOL. 1”

LIVE: –

DANILO NITRIDE

TOP 10 GENERALE

01 – DAMON ALBARN, “THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOW”

02 – ARAB STRAP, “AS DAYS GET DARK”

03 – ANNA B SAVAGE, “A COMMON TURN”

04 – LOW, “HEY WHAT”

05 – BLACK COUNTRY, NEW ROAD, “FOR THE FIRST TIME”

06 – AROOJ AFTAB, “VULTURE PRINCE”

07 – NICK CAVE & WARREN ELLIS, “CARNAGE”

08 – THE WEATHER STATION, “IGNORANCE”

09 – SPRINGTIME, “S/T”

10 – DEAFHEAVEN, “INFINITE GRANITE”

TOP 3 ITALIA

01 – IOSONOUNCANE, “IRA”

02 – POPULOUS, “STASI”

03 – A/LPACA, “MAKE IT BETTER”

FLOP: SHAME, “DRUNK TANK PINK”

LIVE: IOSONOUNCANE @ MEETING DEL MARE, MARINA DI CAMEROTA (SA) (24/07/2021)

MARTINA VETRUGNO

TOP 10 GENERALE

01 – BLACK MIDI, “CAVALCADE”

02 – TURNSTILE, “GLOW ON”

03 – BLACK COUNTRY, NEW ROAD, “FOR THE FIRST TIME”

04 – ICEAGE, “SEEK SHELTER”

05 – WOLF ALICE, “BLUE WEEKEND”

06 – AMYL AND THE SNIFFERS, “COMFORT TO ME”

07 – DRY CLEANING, “NEW LONG LEG”

08 – SQUID, “BRIGHT GREEN FIELD”

09 – ARLO PARKS, “COLLAPSED IN SUNBEAMS”

10 – SHAME, “DRUNK TANK PINK”

TOP 3 ITALIA

01 – IOSONOUNCANE, “IRA”

02 – NEW CANDYS, “VYVYD”

03 – QLOWSKI, “QUALE FUTURO?”

FLOP: THE VACCINES, “BACK IN LOVE CITY”

LIVE: FONTAINES D.C. @ TEATRO REGIO, PARMA (06/11/2021)