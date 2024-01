LE SCELTE DELLA REDAZIONE [2023]

Alla base delle classifiche stilate da Il Cibicida per il 2023 ci sono le selezioni personali dei membri della redazione. Per ogni redattore una Top 10 generale degli album, una Top 3 degli album italiani, il miglior live cui ha assistito e la segnalazione del disco Flop.

EMANUELE BRUNETTO

TOP 10 GENERALE

01 – PJ HARVEY, “I INSIDE THE OLD I DYING”

02 – EVERYTHING BUT THE GIRL, “FUSE”

03 – GRIAN CHATTEN, “CHAOS FOR THE FLY”

04 – SLOWDIVE, “EVERYTHING IS ALIVE”

05 – THE MURDER CAPITAL, “GIGI’S RECOVERY”

06 – DEPECHE MODE, “MEMENTO MORI”

07 – SPARKLEHORSE, “BIRD MACHINE”

08 – YVES TUMOR, “PRAISE A LORD WHO CHEWS BUT WHICH DOES NOT CONSUME; (OR SIMPLY, HOT BETWEEN WORLDS)”

09 – JOHN CALE, “MERCY”

10 – MANDY, INDIANA, “I’VE SEEN A WAY”

TOP 3 ITALIA

01 – DANIELA PES, “SPIRA”

02 – MARTA DEL GRANDI, “SELVA”

03 – STORMO, “ENDOCANNIBALISMO”

FLOP: U2, “SONGS OF SURRENDER”

LIVE: CODEINE @ LOCOMOTIV CLUB, BOLOGNA (05/09/2023)

LEJLA CASSIA

TOP 10 GENERALE

01 – MITSKI, “THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE”

02 – DEPECHE MODE, “MEMENTO MORI”

03 – BLUR, “THE BALLAD OF DARREN”

04 – ARLO PARKS, “MY SOFT MACHINE”

05 – CAROLINE POLACHECK, “DESIRE, I WANT TO TURN INTO YOU”

06 – LANA DEL REY, “DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD”

07 – SUFJAN STEVENS, “JAVELIN”

08 – ANDRÉ 3000, “NEW BLUE SUN”

09 – OLIVIA RODRIGO, “GUTS”

10 – GREGORY ALAN ISAKOV, “APPALOOSA BONES”

TOP 3 ITALIA

01 – DANIELA PES, “SPIRA”

02 – COLAPESCE E DIMARTINO, “LUX ETERNA BEACH”

03 – VINICIO CAPOSSELA, “TREDICI CANZONI URGENTI”

FLOP: U2, “SONGS OF SURRENDER”

LIVE: ROGER WATERS @ MEDIOLANUM FORUM, MILANO (27/03/2023)

NICOLA CORSARO

TOP 10 GENERALE

01 – LIL YACHTY, “LET’S START HERE.”

02 – GABRIELS, “ANGELS & QUEENS”

03 – GAZ COOMBES, “TURN THE CAR AROUND”

04 – QUEENS OF THE STONE AGE, “IN TIMES NEW ROMAN…”

05 – BILLY WOODS & KENNY SEGAL, “MAPS”

06 – YOUNG FATHERS, “HEAVY HEAVY”

07 – DEPECHE MODE, “MEMENTO MORI”

08 – GRIAN CHATTEN, “CHAOS FOR THE FLY”

09 – SLEAFORD MODS, “UK GRIM”

*10 – ANOHNI & THE JOHNSONS, “MY BACK WAS A BRIDGE FOR YOU TO CROSS”

*10 – PJ HARVEY, “I INSIDE THE OLD I DYING”

TOP 3 ITALIA

01 – CALIBRO 35, “NOUVELLES AVENTURES”

02 – STORMO, “ENDOCANNIBALISMO”

03 – PSYCHÉ, “PSYCHÉ”

FLOP: IGGY POP, “EVERY LOSER”

LIVE: ROBERT PLANT @ TEATRO ANTICO, TAORMINA (ME) (30/08/2023)

KAROL FIRRINCIELI

TOP 10 GENERALE

01 – CHAPPAQUA WRESTLING, “PLUS ULTRA”

02 – M83, “FANTASY”

03 – RYAN ADAMS, “MORNING GLORY”

04 – DEPECHE MODE, “MEMENTO MORI”

05 – BLUR, “THE BALLAD OF DARREN”

06 – SPARKLEHORSE, “BIRD MACHINE”

07 – GAZ COOMBES, “TURN THE CAR AROUND”

08 – GRIAN CHATTEN, “CHAOS FOR THE FLY”

09 – THE PIGEON DETECTIVES, “TV SHOW”

10 – KING TUFF, “SMALLTOWN STARDUST”

TOP 3 ITALIA

01 – SICK TAMBURO, “NON CREDERE A NESSUNO”

02 – DANIELA PES, “SPIRA”

03 – BAUSTELLE, “ELVIS”

FLOP: DMA’S, “HOW MANY DREAMS?”

LIVE: STORMO + INVSN @ BLOOM, MEZZAGO (MB) (13/10/2021)

MICHELE LEONARDI

TOP 10 GENERALE

01 – CAROLINE POLACHECK, “DESIRE, I WANT TO TURN INTO YOU”

02 – JPEGMAFIA & DANNY BROWN, “SCARING THE HOES”

03 – SUFJAN STEVENS, “JAVELIN”

04 – SOFIA KOURTESIS, “MADRES”

05 – PANGAEA, “CHANGING CHANNELS”

06 – JESSIE WARE, “THAT! FEELS GOOD!”

07 – MODEL/ACTRIZ, “DOGSBODY”

08 – BILLY WOODS & KENNY SEGAL, “MAPS”

09 – SPRAIN, “THE LAMB AS EFFIGY”

10 – YO LA TENGO, “THIS STUPID WORLD”

TOP 3 ITALIA

01 – DANIELA PES, “SPIRA”

02 – STORMO, “ENDOCANNIBALISMO”

03 – MARTA DEL GRANDI, “SELVA”

FLOP: DRAKE, “FOR ALL THE DOGS”

LIVE: DEPECHE MODE @ STADIO OLIMPICO, ROMA (12/07/2023)

DANILO NITRIDE

TOP 10 GENERALE

01 – YO LA TENGO, “THIS STUPID WORLD”

02 – PJ HARVEY, “I INSIDE THE OLD I DYING”

03 – SUFJAN STEVENS, “JAVELIN”

04 – ANNA B SAVAGE, “IN|FLUX”

05 – SLOWDIVE, “EVERYTHING IS ALIVE”

06 – ANOHNI & THE JOHNSONS, “MY BACK WAS A BRIDGE FOR YOU TO CROSS”

07 – LANKUM, “FALSE LANKUM”

08 – JAMES HOLDEN, “IMAGINE THIS IS A HIGH DIMENSIONAL SPACE OF ALL POSSIBILITIES”

09 – THOMAS AZIER, “THE INVENTORY OF OUR DESIRE”

10 – MANDY, INDIANA, “I’VE SEEN A WAY”

TOP 3 ITALIA

01 – MARTA DEL GRANDI, “SELVA”

02 – DANIELA PES, “SPIRA”

03 – MASSIMO SILVERIO, “HRUDJA”

FLOP: LEATHERETTE, “SMALL TALK”

LIVE: DARKSIDE @ SALA APOLO/PRIMAVERA SOUND, BARCELLONA (31/05/2023)