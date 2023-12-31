LE SCELTE DELLA REDAZIONE [2023]

Alla base delle classifiche stilate da Il Cibicida per il 2023 ci sono le selezioni personali dei membri della redazione. Per ogni redattore una Top 10 generale degli album, una Top 3 degli album italiani, il miglior live cui ha assistito e la segnalazione del disco Flop.
EMANUELE BRUNETTO
TOP 10 GENERALE
01 – PJ HARVEY, “I INSIDE THE OLD I DYING”
02 – EVERYTHING BUT THE GIRL, “FUSE”
03 – GRIAN CHATTEN, “CHAOS FOR THE FLY”
04 – SLOWDIVE, “EVERYTHING IS ALIVE”
05 – THE MURDER CAPITAL, “GIGI’S RECOVERY”
06 – DEPECHE MODE, “MEMENTO MORI”
07 – SPARKLEHORSE, “BIRD MACHINE”
08 – YVES TUMOR, “PRAISE A LORD WHO CHEWS BUT WHICH DOES NOT CONSUME; (OR SIMPLY, HOT BETWEEN WORLDS)”
09 – JOHN CALE, “MERCY”
10 – MANDY, INDIANA, “I’VE SEEN A WAY”
TOP 3 ITALIA
01 – DANIELA PES, “SPIRA”
02 – MARTA DEL GRANDI, “SELVA”
03 – STORMO, “ENDOCANNIBALISMO”
FLOP: U2, “SONGS OF SURRENDER”
LIVE: CODEINE @ LOCOMOTIV CLUB, BOLOGNA (05/09/2023)
LEJLA CASSIA
TOP 10 GENERALE
01 – MITSKI, “THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE”
02 – DEPECHE MODE, “MEMENTO MORI”
03 – BLUR, “THE BALLAD OF DARREN”
04 – ARLO PARKS, “MY SOFT MACHINE”
05 – CAROLINE POLACHECK, “DESIRE, I WANT TO TURN INTO YOU”
06 – LANA DEL REY, “DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD”
07 – SUFJAN STEVENS, “JAVELIN”
08 – ANDRÉ 3000, “NEW BLUE SUN”
09 – OLIVIA RODRIGO, “GUTS”
10 – GREGORY ALAN ISAKOV, “APPALOOSA BONES”
TOP 3 ITALIA
01 – DANIELA PES, “SPIRA”
02 – COLAPESCE E DIMARTINO, “LUX ETERNA BEACH”
03 – VINICIO CAPOSSELA, “TREDICI CANZONI URGENTI”
FLOP: U2, “SONGS OF SURRENDER”
LIVE: ROGER WATERS @ MEDIOLANUM FORUM, MILANO (27/03/2023)
NICOLA CORSARO
TOP 10 GENERALE
01 – LIL YACHTY, “LET’S START HERE.”
02 – GABRIELS, “ANGELS & QUEENS”
03 – GAZ COOMBES, “TURN THE CAR AROUND”
04 – QUEENS OF THE STONE AGE, “IN TIMES NEW ROMAN…”
05 – BILLY WOODS & KENNY SEGAL, “MAPS”
06 – YOUNG FATHERS, “HEAVY HEAVY”
07 – DEPECHE MODE, “MEMENTO MORI”
08 – GRIAN CHATTEN, “CHAOS FOR THE FLY”
09 – SLEAFORD MODS, “UK GRIM”
*10 – ANOHNI & THE JOHNSONS, “MY BACK WAS A BRIDGE FOR YOU TO CROSS”
*10 – PJ HARVEY, “I INSIDE THE OLD I DYING”
TOP 3 ITALIA
01 – CALIBRO 35, “NOUVELLES AVENTURES”
02 – STORMO, “ENDOCANNIBALISMO”
03 – PSYCHÉ, “PSYCHÉ”
FLOP: IGGY POP, “EVERY LOSER”
LIVE: ROBERT PLANT @ TEATRO ANTICO, TAORMINA (ME) (30/08/2023)
KAROL FIRRINCIELI
TOP 10 GENERALE
01 – CHAPPAQUA WRESTLING, “PLUS ULTRA”
02 – M83, “FANTASY”
03 – RYAN ADAMS, “MORNING GLORY”
04 – DEPECHE MODE, “MEMENTO MORI”
05 – BLUR, “THE BALLAD OF DARREN”
06 – SPARKLEHORSE, “BIRD MACHINE”
07 – GAZ COOMBES, “TURN THE CAR AROUND”
08 – GRIAN CHATTEN, “CHAOS FOR THE FLY”
09 – THE PIGEON DETECTIVES, “TV SHOW”
10 – KING TUFF, “SMALLTOWN STARDUST”
TOP 3 ITALIA
01 – SICK TAMBURO, “NON CREDERE A NESSUNO”
02 – DANIELA PES, “SPIRA”
03 – BAUSTELLE, “ELVIS”
FLOP: DMA’S, “HOW MANY DREAMS?”
LIVE: STORMO + INVSN @ BLOOM, MEZZAGO (MB) (13/10/2021)
MICHELE LEONARDI
TOP 10 GENERALE
01 – CAROLINE POLACHECK, “DESIRE, I WANT TO TURN INTO YOU”
02 – JPEGMAFIA & DANNY BROWN, “SCARING THE HOES”
03 – SUFJAN STEVENS, “JAVELIN”
04 – SOFIA KOURTESIS, “MADRES”
05 – PANGAEA, “CHANGING CHANNELS”
06 – JESSIE WARE, “THAT! FEELS GOOD!”
07 – MODEL/ACTRIZ, “DOGSBODY”
08 – BILLY WOODS & KENNY SEGAL, “MAPS”
09 – SPRAIN, “THE LAMB AS EFFIGY”
10 – YO LA TENGO, “THIS STUPID WORLD”
TOP 3 ITALIA
01 – DANIELA PES, “SPIRA”
02 – STORMO, “ENDOCANNIBALISMO”
03 – MARTA DEL GRANDI, “SELVA”
FLOP: DRAKE, “FOR ALL THE DOGS”
LIVE: DEPECHE MODE @ STADIO OLIMPICO, ROMA (12/07/2023)
DANILO NITRIDE
TOP 10 GENERALE
01 – YO LA TENGO, “THIS STUPID WORLD”
02 – PJ HARVEY, “I INSIDE THE OLD I DYING”
03 – SUFJAN STEVENS, “JAVELIN”
04 – ANNA B SAVAGE, “IN|FLUX”
05 – SLOWDIVE, “EVERYTHING IS ALIVE”
06 – ANOHNI & THE JOHNSONS, “MY BACK WAS A BRIDGE FOR YOU TO CROSS”
07 – LANKUM, “FALSE LANKUM”
08 – JAMES HOLDEN, “IMAGINE THIS IS A HIGH DIMENSIONAL SPACE OF ALL POSSIBILITIES”
09 – THOMAS AZIER, “THE INVENTORY OF OUR DESIRE”
10 – MANDY, INDIANA, “I’VE SEEN A WAY”
TOP 3 ITALIA
01 – MARTA DEL GRANDI, “SELVA”
02 – DANIELA PES, “SPIRA”
03 – MASSIMO SILVERIO, “HRUDJA”
FLOP: LEATHERETTE, “SMALL TALK”
LIVE: DARKSIDE @ SALA APOLO/PRIMAVERA SOUND, BARCELLONA (31/05/2023)