TOP [50] ALBUM [2023]

Dalla cinquantesima alla prima posizione, ecco i cinquanta
migliori album scelti dalla redazione de Il Cibicida per il 2023.
50 – BLACK PUMAS, “CHRONICLES OF A DIAMOND”
49 – MUDHONEY, “PLASTIC ETERNITY”
48 – JAMES BLAKE, “PLAYING ROBOTS INTO HEAVEN”
47 – MILITARIE GUN, “LIFE UNDER THE GUN”
46 – DO NOTHING, “SNAKE SIDEWAYS”
45 – TEMPLES, “EXOTICO”
44 – THE NATIONAL, “LAUGH TRACK”
43 – GOAT, “MEDICINE”
42 – 100 GECS, “10,000 GECS”
41 – ITALIA 90, “LIVING HUMAN TREASURE”
40 – SWANS, “THE BEGGAR”
39 – BAR ITALIA, “TRACEY DENIM”
38 – SHAME, “FOOD FOR WORMS”
37 – FEVER RAY, “RADICAL ROMANTICS”
36 – BLONDE REDHEAD, “SIT DOWN FOR DINNER”
35 – CROSSES, “GOODNIGHT, GOD BLESS, I LOVE U, DELETE”
34 – SLOWTHAI, “UGLY”
33 – SQUID, “O MONOLITH”
32 – BOYGENIUS, “THE RECORD”
31 – DAUGHTER, “STEREO MIND GAME”
30 – KELELA, “RAVEN”
29 – ALGIERS, “SHOOK”
28 – ESBEN AND THE WITCH, “HOLD SACRED”
27 – JPEGMAFIA & DANNY BROWN, “SCARING THE HOES”
26 – SLEAFORD MODS, “UK GRIM”
25 – QUEENS OF THE STONE AGE, “IN TIMES NEW ROMAN…”
24 – JESSIE WARE, “THAT! FEELS GOOD!”
23 – YOUNG FATHERS, “HEAVY HEAVY”
22 – MODEL/ACTRIZ, “DOGSBODY”
21 – LIL YACHTY, “LET’S START HERE.”
20 – YVES TUMOR, “PRAISE A LORD WHO CHEWS BUT WHICH DOES NOT CONSUME; (OR SIMPLY, HOT BETWEEN WORLDS)”
19 – JOHN CALE, “MERCY”
18 – LANKUM, “FALSE LANKUM”
17 – LANA DEL REY, “DID YOU KNOW THAT THERE’S A TUNNEL UNDER OCEAN BLVD”
16 – MITSKI, “THE LAND IS INHOSPITABLE AND SO ARE WE”
15 – THE MURDER CAPITAL, “GIGI’S RECOVERY”
14 – BILLY WOODS & KENNY SEGAL, “MAPS”
13 – GAZ COOMBES, “TURN THE CAR AROUND”
12 – YO LA TENGO, “THIS STUPID WORLD”
11 – BLUR, “THE BALLAD OF DARREN”
10 – EVERYTHING BUT THE GIRL, “FUSE”
09 – CAROLINE POLACHECK, “DESIRE, I WANT TO TURN INTO YOU”
08 – ANOHNI & THE JOHNSONS, “MY BACK WAS A BRIDGE FOR YOU TO CROSS”
07 – MANDY, INDIANA, “I’VE SEEN A WAY”
06 – SPARKLEHORSE, “BIRD MACHINE”
05 – SLOWDIVE, “EVERYTHING IS ALIVE”
04 – SUFJAN STEVENS, “JAVELIN”
03 – GRIAN CHATTEN, “CHAOS FOR THE FLY”
02 – DEPECHE MODE, “MEMENTO MORI”
01 – PJ HARVEY, “I INSIDE THE OLD I DYING”