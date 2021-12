Rock e Natale, Natale e Rock: una playlist

Rock e Natale, Natale e Rock. Sarebbe esagerato parlare di un genere musicale a sé stante, ma di canzoni a tema natalizio la musica rock (per non parlare del pop, ovviamente) ne è piena: in mezzo a tanti episodi trascurabili, ci sono dieci autentiche gemme che vi riportiamo qui sotto, con le prime due posizioni scontate, ma alcune piacevolissime e semisconosciute sorprese. Buon ascolto, e buon Natale.

John Lennon, Happy Xmas (War Is Over)

Una prima posizione più scontata del panettone al supermercato dopo l’Epifania. Una canzone semplicemente perfetta, un capolavoro senza tempo. Forte di un messaggio ultra pacifista, prodotta da Phil Spector, paga in realtà un enorme dazio musicale al vecchio canto folk tradizionale “Stewball” (interpretato tra gli altri da Woody Guthrie e dagli Hollies), ma con una resa decisamente superiore.

Band Aid 20, Do They Know It’s Christmas?

Riduttivo definirla la versione bella di “We Are The World”. Scritta da Bob Geldof e Midge Ure, cantata a più riprese da più collettivi artistici sotto il nome Band Aid, “Do They Know It’s Christmas?” non è solo l’inno di un evento che è diventato leggenda: una canzone iconica, capace di reinventarsi negli anni (svariate sono le edizioni uscite: la più celebre è quella del 1984, l’ultima è del 2014, ma la nostra preferita è del 2004) e forte di un finale commovente come pochi, con quel catartico Feed the world ripetuto a più riprese, quasi a voler assolvere i nostri peccati per esser nati nella parte giusta del mondo.

Palma Violets, Last Christmas On Planet Earth

Posizione altissima (e meritatissima) per questa gemma nascosta dei semi sconosciuti Palma Violets, band britannica scioltasi da qualche anno. Un meraviglioso inno natalizio scanzonato, decadente, punkeggiante, che diventa perfetto (a causa del canto palesemente biascicante) per le feste natalizie dove hai bevuto qualche bicchiere in più, per lasciarsi magari alle spalle qualche pensiero negativo di troppo.

Slade, Merry Xmas Everybody

Meravigliosamente cruda, meravigliosamente glam, coverizzata successivamente da Noel (nomen omen) Gallagher, ma la voce di Noddy Holder è un’altra cosa.

Smashing Pumpkins, Christmastime

Chicca benefica dei Pumpkins degli anni migliori (1997): Corgan si cala perfettamente nella dimensione natalizia ed il risultato è un autentico splendore.

Flaming Lips, Christmas At The Zoo

Dolcissima e geniale canzone natalizia di Wayne Coyne e soci, che sognano – desiderio tanto infantile quanto giusto – di liberare gli animali di uno zoo.

Manic Street Preachers, Ghost Of Christmas

Il canto di Natale dei tre gallesi non poteva che essere in chiave proletaria e fortemente politica, senza rinunciare a sax, campanelli e altre diavolerie natalizie. Esperimento comunque più che riuscito, complice anche la sempre perfetta voce di Bradfield.

Queen, Thank God It’s Christmas

Un mini classico della discografia dei Queen degli anni’ 80. D’altronde, basta fare urlare qua e là alla voce immortale di Freddie Mercury e la parola “Christmas” per farci diventare tutti più buoni.

The Kinks, Father Christmas

Il punk dissacrante dei fratelli Davies è datato 1977 e ci fa capire come i Kinks si siano saputi calare perfettamente in quella storica stagione musicale per il Regno Unito.

Low, Just Like Christmas

Infinita dolcezza e poesia in questa meraviglia natalizia dei Low, datata 1999.