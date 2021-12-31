TOP [50] ALBUM [2021]

Dalla cinquantesima alla prima posizione, ecco i cinquanta migliori album scelti dalla redazione de Il Cibicida per il 2021.
50 – MDOU MOCTAR, “AFRIQUE VICTIME”
49 – DINOSAUR JR., “SWEEP IT INTO SPACE”
48 – ANNA B SAVAGE, “A COMMON TURN”
47 – AMYL AND THE SNIFFERS, “COMFORT TO ME”
46 – QUICKSAND, “DISTANT POPULATIONS”
45 – JERRY CANTRELL, “BRIGHTEN”
44 – GOJIRA, “FORTITUDE”
43 – BADBADNOTGOOD, “TALK MEMORY”
42 – LINGUA IGNOTA, “SINNER GET READY”
41 – LUCY DACUS, “HOME VIDEO”
40 – SNAIL MAIL, “VALENTINE”
39 – IOSONOUNCANE, “IRA”
38 – XIU XIU, “OH NO”
37 – SHAME, “DRUNK TANK PINK”
36 – MOGWAI, “AS THE LOVE CONTINUES”
35 – SONS OF KEMET, “BLACK TO THE FUTURE”
34 – CURTIS HARDING, “IF WORDS WERE FLOWERS”
33 – THE WEATHER STATION, “IGNORANCE”
32 – CASSANDRA JENKINS, “AN OVERVIEW ON PHENOMENAL NATURE”
31 – EMMA RUTH RUNDLE, “ENGINE OF HELL”
30 – SAULT, “NINE”
29 – THE WAR ON DRUGS, “I DON’T LIVE HERE ANYMORE”
28 – ICEAGE, “SEEK SHELTER”
27 – AROOJ AFTAB, “VULTURE PRINCE”
26 – TYLER, THE CREATOR, “CALL ME IF YOU GET LOST”
25 – ST. VINCENT, “DADDY’S HOME”
24 – SILK SONIC, “AN EVENING WITH SILK SONIC”
23 – ARLO PARKS, “COLLAPSED IN SUNBEAMS”
22 – THE BLACK KEYS, “DELTA KREAM”
21 – GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR, “G_D’S PEE AT STATE’S END!”
20 – JAMES BLAKE, “FRIENDS THAT BREAK YOUR HEART”
19 – ARAB STRAP, “AS DAYS GET DARK”
18 – SQUID, “BRIGHT GREEN FIELD”
17 – FLOATING POINTS / PHAROAH SANDERS, “PROMISES”
16 – TURNSTILE, “GLOW ON”
15 – STILL CORNERS, “THE LAST EXIT”
14 – BLACK COUNTRY, NEW ROAD, “FOR THE FIRST TIME”
13 – WOLF ALICE, “BLUE WEEKEND”
12 – IDLES, “CRAWLER”
11 – SAM FENDER, “SEVENTEEN GOING UNDER”
10 – GENESIS OWUSU, “SMILING WITH NO TEETH”
09 – DEAFHEAVEN, “INFINITE GRANITE”
08 – BILLIE EILISH, “HAPPIER THAN EVER”
07 – BLACK MIDI, “CAVALCADE”
06 – DRY CLEANING, “NEW LONG LEG”
05 – LITTLE SIMZ, “SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT”
04 – NICK CAVE & WARREN ELLIS, “CARNAGE”
03 – VIAGRA BOYS, “WELFARE JAZZ”
02 – DAMON ALBARN, “THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOWS”
01 – LOW, “HEY WHAT”