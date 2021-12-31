TOP [20] ALBUM ITALIA [2021]

Dalla ventesima alla prima posizione, ecco i venti migliori album italiani scelti dalla redazione de Il Cibicida per il 2021.
20 – KOKO, “SHEDDING SKIN”
19 – I HATE MY VILLAGE, “GIBBONE”
18 – GIORGIO POI, “GOMMAPIUMA”
17 – LAILA AL HABASH, “MYSTIC MOTEL”
16 – VENERUS, “MAGICA MUSICA”
15 – GIORGIO CICCARELLI, “NIENTE DEMONI E DEI”
14 – NEW CANDYS, “VYVYD”
13 – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA, “MY MAMMA”
12 – MOTTA, “SEMPLICE”
11 – POPULOUS, “STASI”
10 – SALMO, “FLOP”
09 – STUDIO MURENA, “S/T”
08 – COSMO, “LA TERZA ESTATE DELL’AMORE”
07 – CARMEN CONSOLI, “VOLEVO FARE LA ROCKSTAR”
06 – BACHI DA PIETRA, “RESET”
05 – MARRACASH, “NOI, LORO, GLI ALTRI”
04 – ALESSANDRO CORTINI, “SCURO CHIARO”
03 – EXTRALISCIO, “È BELLO PERDERSI”
02 – VASCO BRONDI, “PAESAGGIO DOPO LA BATTAGLIA”
01 – IOSONOUNCANE, “IRA”