Andrew Cushin – You Don’t Belong EP

Già soprannominato dalla stampa “the next Sam Fender”, Andrew Cushin è un giovane cantautore che padroneggia sentimenti vulnerabili con grande energia e sicurezza. Tra i suoi estimatori ne vanta due di tutto rispetto: Noel Gallagher, produttore e chitarra della sua “Where’s My Family Gone”, traccia che insieme al singolo “Waiting For The Rain” ha permesso all’artista di essere conosciuto al pubblico; il secondo è invece Pete Doherty, la cui label, Strap Originals, ha appena pubblicato il suo primo EP. A spiccare sono le derive anthemiche gallagheriane (in direzione Liam) dei guitar riff di Catch Me If You Can e l’emotività delle valide melodie di Runaway, mentre You Don’t Belong e Yeah Yeah Yeah scelgono una via più scanzonata. You Don’t Belong non contiene brani totalmente all’altezza dei pezzi citati inizialmente, preferendo puntare anche su sonorità più orecchiabili, ciò non toglie che potenziale e versatilità ci siano, non resta che attendere quindi l’album di debutto per avere un quadro più chiaro delle capacità di questa nuova promessa made in UK.

(2022, Strap Originals)

01 You Don’t Belong

02 Yeah Yeah Yeah

03 Catch Me If You Can

04 Runaway

IN BREVE: 3/5