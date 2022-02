Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe In You

I Big Thief sono di un’altra pasta. Prima di tutto: Adrianne Lenker è di un’altra pasta. Questa semplice motivazione rende ogni sua uscita, da solista o con la band, una buona scusa per prendersi del tempo e ascoltare: in particolare dopo il doppio colpo “U.F.O.F.”/“Two Hands” (2019), che ha definitivamente consegnato il quartetto newyorchese agli annales della musica indie, tre anni or sono. Dragon New Warm Mountain I Believe In You è la degna continuazione di quel successo. Oltre un’ora di musica a larghi tratti ispiratissima, ogni tanto (e fisiologicamente) meno brillante ma comunque, dato il livello, di una fattura che altrove sarebbe definita inarrivabile.

La virata è generalmente più folk e country – dunque più americana (anzi: Americana) – che mai. Basta introdursi all’esperienza con la magnifica Change: uno di quei pezzi già fuori dal tempo al primo incontro. Nonostante l’impronta chiara, comunque, la varietà è parecchia: lo prova immediatamente il lieve cambio di rotta di Time Escaping, che a sua volta approda all’odierna Nashville con Spud Infinity. Ci sono già, in questo avvio, una parte delle frecce nel prolifico arco del gruppo.

Vale la pena citare, tra i momenti clou dell’opera, la perfetta summa Little Things: forse il brano più Big Thief di tutti, quello in cui lo specchio riflette l’immagine migliore degli artisti insieme all’eccezionale No Reason. Come si fa, tuttavia, a non dire lo stesso con la pur esilissima Dried Roses, che convive benissimo con episodi più audaci come Blurred View, Simulation Swarm o Love Love Love? Il collante, è evidente, è la scrittura della sopracitata Lenker: il suo timbro distinguibilissimo e all’occorrenza trasognato, disperato, concreto.

Forse non si tratta, come in molti hanno sottolineato, del capolavoro inappellabile della band: probabilmente hanno già fatto di meglio. Però si tratta certamente della definitiva consacrazione per gli scettici, per chi non ne ha riconosciuto la grandezza a suo tempo, quando “Shark Smile” o “Not” suonavano già gigantesche. Si tratta, in poche parole, di una firma sul certificato d’immortalità.

(2022, 4AD)

01 Change

02 Time Escaping

03 Spud Infinity

04 Certainty

05 Dragon New Warm Mountain I Believe in You

06 Sparrow

07 Little Things

08 Heavy Bend

09 Flower of Blood

10 Blurred View

11 Red Moon

12 Dried Roses

13 No Reason

14 Wake Me up to Drive

15 Promise Is a Pendulum

16 12,000 Lines

17 Simulation Swarm

18 Love Love Love

19 The Only Place

20 Blue Lightning

IN BREVE: 4/5