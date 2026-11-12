Bosco Sacro – Inhabit

Il progetto Bosco Sacro è uno di quelli, a dire il vero pochi, purtroppo molto pochi, che fin dall’inizio ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per valicare − e infatti è successo − i confini italiani per raggiungere desolate lande nordiche, lì da qualche parte tra la Britannia e la Scandinavia, dove l’agglomerato di suoni proposti dalla band ha di certo una presa maggiore. Giulia Parin Zecchin, Paolo Monti, Francesco Vara e Luca Scotti, che Bosco Sacro lo plasmano a immagine e somiglianza dei loro gusti, del loro vissuto e della loro formazione musicale, arrivano adesso al secondo lavoro in studio dopo il trasversalmente apprezzato “Gem” del 2023 (seguito dal “Live At Chiesa Armena” dato alle stampe lo scorso anno). E Inhabit è un disco che prosegue sul solco di un percorso di ricerca dove molteplici influenze si fondono fra loro dando vita a un’esperienza artistica peculiare, specie dalle nostre parti.

il dark folk con tendenze doom della casa resta il minimo comune multiplo su cui si muove l’intero “Inhabit” (vedi Silence Dances), ma rispetto a “Gem” qui i Bosco Sacro allargano la palette di colori/suoni utilizzati durante il processo compositivo. Non che si tratti di mondi in cui fatichiamo a riconoscere i Bosco Sacro dell’esordio, ma di certo sono mondi che nel nuovo album vengono scandagliati in maniera più decisa: Gift From The Fog, ad esempio, si staglia come un monolite in cui ambient e trip hop giocano a rimpiattino, ma nessuno dei due ne esce vincitore perché a vincere è in realtà l’intero pezzo, con la sua malinconica dolcezza, il suo etereo sciabordare in un mare scuro come la pece e illuminato solo da una luna coperta dalle nuvole. Le puntate ai limiti del noise, vedi la seconda parte della lunga Vertigo (oltre sette minuti e mezzo che ne fanno anche il passaggio più consistente del disco) o il climax classicamente post rock della conclusiva The Future Past, sono invece momenti in cui i Bosco Sacro danno fondo alle loro intuizioni più estreme, lambite anche in passato ma qui abbracciate del tutto.

La voce di Zecchin, sempre profondamente evocativa, a volte è chiara e intellegibile, altre si lancia invece in vocalizzi tra il sacro e profano che la rendono strumento fra gli strumenti, come ad esempio in Dong Dee o nell’orientaleggiante Trickster che è la cartina di tornasole di come i Bosco Sacro abbiano qui deciso di lasciare sentieri conosciuti per avventurarsi altrove. Un altrove dove convivono sinergicamente Dead Can Dance e Chelsea Wolfe, Cocteau Twins e Anna Van Hausswolff, Swans e Portishead, dove l’ambient incontra il post rock, il doom si fonde con cenni slowcore e lo shoegaze si lascia corteggiare. Ed è per questo che i Bosco Sacro si confermano con “Inhabit” una delle realtà sonore più interessanti in circolazione dalle nostre parti (li accostiamo ai Messa, un’altra grande cangiante band italiana venuta fuori negli ultimi anni), una di quelle creature in continua evoluzione che difficilmente fermerà qui la propria trasformazione, ma che in questa sua incarnazione ci piace davvero moltissimo.

2026 | Supernatural Cat

IN BREVE: 3,5/5