Burial – Antidawn EP

Recensire un disco come Antidawn EP rientra più in ambito letterario e psicologico che musicale, forse. Ogni ascoltatore può, in fondo, immaginarsi un percorso ideale che lo accompagni – posto che sia, e su questo non esiste forse margine di discussione, un percorso notturno. Potrebbe sembrare, ad esempio, che la passeggiata londinese di “Untrue” (2007) sia stata definitivamente sostituita da una sigaretta fumata alla finestra di un appartamento. Il proprio, nella fattispecie.

È difficile, d’altro canto, non notare come il percorso di sottrazione, che ha contraddistinto Burial nelle sue ultime distillate uscite, sia giunto qui alla sua naturale conclusione, al suo dipanarsi in assenza di beat, di certezze, di appigli. Non sono, queste cinque tracce, dei “disintegration loops” – ma certo ci parlano o sembrano parlarci di una disintegrazione sociale in cui l’isolamento per ovvie, contemporanee ragioni non può non fare quantomeno capolino. Impressioni, comunque. Per un album oscuramente impressionista. Quarantatré minuti forzatamente definiti, è parte del titolo, come extendend play, nonostante la durata e le proporzioni (si tratta dell’opera più lunga dell’artista dal 2006 a oggi) ne contestino questa natura in seno. Perché? Forse è parte, dopo tutto, della frammentazione spettrale alla quale ci sottopongono, parte di una notte che ha comunque un termine céliniano.

Con “Antidawn EP”, insomma, è facile abbandonarsi a filosofeggiamenti anche spiccioli. Nei vapori, nei glitch, nei synth strozzati e nelle voci come echi da un vicolo (marchi di fabbrica del misterioso compositore incappucciato) – come accuratamente premesso – ognuno può dare sfogo all’immaginazione. Forse non è il lavoro che segna un’epoca, ma perché dovrebbe? L’autore lo ha già fatto in passato. L’importante sembra essere, per lui e per noi, scorgere il segno dell’epoca nel lavoro. In cuffia, a luci spente, con una sigaretta in mano, alla finestra. O come pare a voi.

(2022, Hyperdub)

01 Strange Neighbourhood

02 Antidawn

03 Shadow Paradise

04 New Love

05 Upstairs Flat

IN BREVE: 3,5/5