Commoner – Former Self

Refrain catchy in perfetta tradizione emo, puntate shoegaze e visioni alternative rock, i Commoner da Tucson, Arizona arrivano a un esordio sulla lunga distanza che, rispetto ai singoli già pubblicati, applica una certa ariosità al contesto emo/post hardcore che la band vorrebbe far proprio, avvicinandoli molto ai momenti più ruvidi della produzione dei Deftones (vedi la conclusiva Appendix). I momenti più easy di Former Self, come Sparks, posta probabilmente non a caso al centro del disco, sono lo specchio dell’impressione generale che dà l’intero album: un disco estremo nelle intenzioni e nei riferimenti tirati in ballo, ma decisamente più leggero e patinato nella sostanza delle sue dieci tracce. La sensazione, in definitiva, è che ci sia del talento da queste parti − altrimenti difficilmente un’etichetta come Pure Noise gli avrebbe messo gli occhi addosso, ma anche che manchi qualcosa per consentire ai Commoner di spiccare il volo. Vedremo in futuro cosa saranno capaci di proporre.

2026 | Pure Noise

IN BREVE: 3/5