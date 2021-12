Film School – We Weren’t Here

Agli albori del millennio i Film School erano stati una delle realtà più interessanti di quel filone che mescolava cenni post punk, attitudine indie rock e viscoso gel shoegaze. La band aveva raccolto consensi soprattutto col disco omonimo del 2006 e con “Hideout” dell’anno seguente, ma una certa incostanza e problematiche interne (culminate anche con un periodo di iato) non gli hanno poi consentito il necessario salto di qualità. La caratteristica che li contraddiceva e che li distingue ancora oggi è una certa ritrosia all’incasellamento, ed è così che We Weren’t Here compie un altro passo verso lo sdoganamento dei suoni sintetici a discapito delle chitarre, con la conseguenza che qui a venir fuori sono piuttosto le sfumature psych (come in quel bel viaggio che è Stratospheric Tendencies) piuttosto che quelle gaze, comunque ampiamente presenti (vedi la conclusiva Take What You Need). Il risultato è nuovamente un lavoro di confine per i Film School, un piacevole “vorrei ma non posso” che rischia di tenerli ancora una volta intrappolati.

(2021, Sonic Ritual)

01 Superperfection

02 Said Your Name

03 Stratospheric Tendencies

04 The More I Know

05 Soft Reflections

06 Isla

07 Drone 2

08 Why

09 CPPT

10 Take What You Need

IN BREVE: 3/5