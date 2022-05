Folly Group – Human And Kind

I Folly Group sono quattro ragazzi londinesi che si muovono tra dance, elettronica e post punk, e la loro visione aperta e libera da imposizioni, rispetto a scelte di sound e progetti visuali e collaborativi, li avvicina più alla definizione di “collettivo”, anziché di band. Il loro secondo breve episodio Human And Kind vede susseguirsi l’elettronica bistrattata di Faint Of Hearts, basso, synth e percussioni in primo piano in I Raise You (The Price Of Your Head) e Paying The Price, la bassline incalzante e nevrotica e i muri di suono di The Tooth of February, che include dettagli industrial, ed il finale anestetizzato dai synth e i sampler asciutti di Human And Kind, chiusa da un coro a cappella. Se il precedente EP “Awake And Hungry” (2021) metteva in luce la versatilità del quartetto mostrandone doti in direzione dance e con ritmi veloci, “Human And Kind” fornisce un assaggio delle loro capacità con un’impronta più avanguardistica e il risultato nel complesso è ancora una volta molto interessante.

(2022, Technicolour)

01 Faint Of Hearts

02 I Raise You (The Price Of Your Head)

03 Paying The Price

04 The Tooth Of February

05 Human And Kind

IN BREVE: 3,5/5