Holidays In United States – How To Count To Five

Gli Holidays In United States sono Annika Haakonsen (voce), Connor O’Doherty (chitarra e voce), Garrett Winston (chitarra e voce), Kali Priya Flanagan (basso) e Simon Rosenthal (batteria). Si sono formati a Brooklyn, il più grande tra loro ha ventisei anni, How To Count To Five è il loro secondo album. Fanno un midwest emo con chiari riferimenti (American Football, Cap’n Jazz, Mineral) ma ben pensato e con voglia di trovare una strada propria, che strizza l’occhio anche a un certo indie 2000s (ci ricordano, ad esempio, i Los Campesinos!). Più di una semplice operazione nostalgia, meno di un’opera con un’impronta decisamente e inopinatamente personale. Pezzo migliore: Dainty Flower Song, ma nel complesso un album senza punti deboli evidenti, grezzo abbastanza da far intravedere un possibile più sinceramente identitario futuro. Non semplicisissimo come contare fino a cinque.

2026 | NTS

IN BREVE: 3/5