Loidis – From The Toolkit Of Lovers

Loidis è un progetto di Brian Leeds, già Huerco S nella sua veste più ambient, lo-fi e crepuscolare. Compositore e producer di base a Philadelphia, con From The Toolkit Of Lovers dà un seguito al già molto ben (e giustamente) accolto “One Day”, uscito ormai due anni fa. Siamo nel mondo della dub/minimal techno e della microhouse, composta con grande sapienza e con generalità distinte – non una dichiarazione da poco, vista la ricchezza dell’offerta di genere. L’album dura quasi due ore (e già questa dovrebbe essere una notizia) e quasi senza colpo ferire, nonostante qualche remissibile flessione che non ne compromette il valore. C’è materiale che è oro puro per DJ col palato raffinato e bisognerebbe augurarsi, ove non sia possibile avere proprio Brian in consolle, di inciampare in uno qualsiasi dei suoi brani come Loidis nel corso di una serata. Provare Possession Centre per credere.

2026 | Incienso

IN BREVE: 3,5/5