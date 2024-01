Omar Rodríguez-López – Is It The Clouds?

Devi essere un pazzo o un genio per pubblicare un box da 57 LP. Una roba che anche la facesse Bob Dylan risulterebbe quantomeno eccessiva. Figuriamoci se a farla è Omar Rodríguez-López, per di più limitato alla sua carriera in solo, quindi al netto di At The Drive-In e Mars Volta, giusto per ripercorrere il ventennio 2004-2024. Tra gli LP contenuti in “Amor de Frances” ce ne stanno due inediti, tra cui questo Is It The Clouds? che vive anche di vita propria oltre che all’interno del cofanetto. Registrato nel 2018 dopo un periodo di inattività e connesso in qualche modo alla scomparsa della madre, il disco vede il chitarrista di El Paso alla prese con dieci tracce per neanche mezz’ora di suggestioni acustiche e contaminazioni (torna anche lo spagnolo in Amor Frio), in cui non c’è traccia di elettricità. Anzi, il tono è confidenziale e intimo, come negli inserti jazzati di Rat Pain o nel delicato indie pop di Your Own Worst Enemy. Niente di sorprendente, solo l’ennesima palette di un musicista che dev’essere un pazzo o un genio, o più probabilmente entrambe le cose in egual misura.

2024 | Clouds Hill

IN BREVE: 3/5