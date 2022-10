Plains – I Walked With You A Ways

I Walked With You A Ways è un esordio, ma non è un esordio. Perché dietro al duo Plains ci sono in realtà Katie Crutchfield, in arte Waxahatchee, e Jess Williamson: cantautrici ormai di fama consolidata ed entrambe reduci, con ogni probabilità, dai loro lavori migliori – entrambi usciti nel 2020. In copertina, le due songwriter siedono a bordo strada in uno scenario aperto, arso dal sole anche se al tramonto, vestite con pantaloni e giacche di jeans più stivali marroni. Un richiamo immediato e volutamente telefonato al cuore dell’opera: country, inopinatamente e purissimamente country.

È il motivo per cui, già dalle prime note di Summer Sun, tutto risulta così perfettamente familiare: così caldo, accogliente, conosciuto. Abbiamo tutti, per merito della musica (e delle arti in generale), visitato luoghi in cui non è servito realmente andare. Tutti perciò, chi più chi meno, visualizziamo i paesaggi naturali e umani dell’Alabama o del Texas (i due stati d’origine delle Nostre) nel gran trittico Problem With It, Line Of Sight, Abilene. Le voci delle artiste si amalgamano in maniera più che armoniosa, gli stili s’influenzano ma non troppo perché, a onor del vero, sembra effettivamente di ascoltare una singola autrice – tale è la comunione d’intenti. In pezzi come Hurricane, si avverte netto anche lo spirito elegantemente pop del disco, accostato un po’ ovunque alle grandi esponenti del genere anni ’90: Shania Twain, Martina McBride. Francamente, la reinterpretazione made by Plains ha qualcosa in più.

La seconda parte dell’album scorre magnificamente bene, come la prima, poggiandosi soprattutto sulla riuscita Last 2 On Earth e sulla risolutiva, delicata title track. Capitolo a parte, forse, merita Easy – una chicca tra le chicche, col suo inappuntabile statement: “You know you can’t lose a fight if you take cover or abandon it”. Proprio così. Una sfida si vince, prima di tutto, ingaggiandola. E non si può certo dire, in questo caso, che Katie Crutchfield e Jess Williamson l’abbiano persa.

(2022, Anti-)

01 Summer Sun

02 Problem With It

03 Line Of Sight

04 Abilene

05 Hurricane

06 Bellafatima

07 Last 2 On Earth

08 Easy

09 No Record Of Wrogs

10 I Walked With You A Ways

IN BREVE: 3,5/5