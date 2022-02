Pom Poko – This Is Our House

Quattro giovani musicisti norvegesi con la passione per lo Studio Ghibli cosa potrebbero mai fare qualora decidessero di dare libertà al proprio estro? Facile: fondare un gruppo e chiamarlo come uno dei film d’animazione del celebre studio cinematografico. Niente di originale, chiaramente. Ispirazione scontata o annacquata? Questo qualora ci fermassimo al nome. Se poi decidessimo di andare oltre e ascoltare i due dischi pubblicati allora si capirebbero anche i due cents scommessi dalla Bella Union. Chitarre ruvide ricoperte da plastilina. Proprio la pasta malleabile e colorata, qui rappresentata dalla voce efebica di Ragnhild Fangel che addolcisce i fendenti rumorosi dei suoi sodali. This Is Our House, nomen omen, è un EP che sintetizza quanto fatto fin ora. Enduro Corner risente degli echi di indie pop così presenti in “Cheater” (2021); Time e Our House sono distorte al punto giusto, mentre Sonatina lascia intravedere una terza via, ibrida, beatlesiana, probabile anticipazione di quello che sarà.

(2022, Bella Union)

01 Enduro Corner

02 Time

03 Our House

04 Sonatina

IN BREVE: 3/5