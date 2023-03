Spitting Image – Full Sun

Stupisce come una formazione attiva ormai da oltre dieci anni arrivi solo adesso ad un vero e proprio esordio sulla lunga distanza. Gli americani Spitting Image, dopo una manciata di singoli et similia, raggiungono l’obiettivo in questo 2023 grazie alla concittadina (come loro di Reno, in Nevada) Slovenly Recordings che licenzia Full Sun, un album che testimonia come la formazione statunitense ruoti intorno al concetto di punk ma svolgendolo in più declinazioni. È chiaro come il post hardcore dei Fugazi sia il primo e più consistente punto di riferimento per Austin Pratt e i suoi (ascoltare per credere Not This, Not This o Plea Dealer), ma c’è anche punk rock classicamente a stelle e strisce (Still Thing), post punk al fulmicotone (Black Box) e bordate garage/noise (Spirit Trouble Flash), fino al finale del disco in cui sorprende il marcio slowcore di In Menace Meadow e la padronanza new wave della prima metà della title track. Niente di nuovo sotto il sole, chiaro, ma ce ne fosse di roba “ordinaria” del genere…

— 2023 | Slovenly —

IN BREVE: 3,5/5