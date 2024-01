The Fauns – How Lost

Alzi la mano chi si ricordava dell’esistenza dei The Fauns, band uscita con un omonimo esordio nel 2009 e con “Lights” nel 2013, per poi sparire nel nulla senza lasciare traccia. Bene, il trio (cui nel frattempo s’è aggiunto il compositore Will Slater) è tornato a farsi sentire in quest’inizio 2024, dopo oltre dieci anni di silenzio, con un nuovo lavoro intitolato How Lost. Se li avevamo lasciati impegnati con un etereo dream pop pronto a sfociare sibillinamente in territori shoegaze, ritroviamo adesso la formazione di base a Bristol più intenta a rielaborare quel tipo di progressioni in chiave darkwave, vedi l’emblematica traccia d’apertura Mixtape Days o meglio ancora Modified e Dark Discotheque. Il massiccio uso dell’elettronica è la costante di questo loro ritorno, anche quando si risentono le vene dreamy come nella title track o quelle shoegaze nei meravigliosi sette e passa minuti della conclusiva Spacewreck. Un sound attualizzato, quello di Alison Garner e soci, che li rimette degnamente in pista nel panorama di riferimento.

2024 | Invada

IN BREVE: 3,5/5