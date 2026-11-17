Producer, polistrumentista e chi più ne ha più ne metta, Anders Trentemøller è da una ventina d’anni che invade piacevolmente i nostri ascolti con le molteplici declinazioni della sua personale visione dell’elettronica e del rock, giusto per rimanere larghi, per non dire larghissimi, nelle definizioni. Sì perché l’artista danese ha scelto di non rimanere mai ancorato a schemi predefiniti, quindi il suo è stato e continua ad essere un percorso in continuo movimento, un’evoluzione che lo porta oggi al suo ottavo lavoro in studio, semplicemente untitled o self titled che dir si voglia. Trentemøller fa esattamente ciò che ci saremmo aspettati dal suo autore: aggiunge un’ulteriore tassello a quanto già fatto con “Memoria” (2022) e “Dreamweaver” (2024), i due immediati predecessori del nuovo album, spostando ancora una volta e ancora più in là i confini della musica di Trentemøller nella direzione della forma canzone più classica e, restando ai generi e alle definizioni, del mondo shoegaze e dream pop.

Un mondo, quello, da sempre nelle corde di Anders ma che in “Trentemøller” raggiunge drasticamente il suo apice: innanzitutto c’è che ciascuna delle dieci tracce che compongono il disco hanno una voce (diverse voci in realtà, tra cui spicca Sune Rose Wagner dei Raveonettes in Your Love Walks Alone), il che azzera del tutto la presenza di passaggi interamente strumentali (da sempre nelle corde di Trentemøller) e avvicina l’artista danese a una forma canzone più classica, come abbiamo già detto poco sopra. E poi lo shoegaze, la passione ricorrente di Anders: l’album inizia con Swerve che se non è una carta d’identità poco ci manca, con quell’attacco dannatamente My Bloody Valentine che scopre le carte del disco già nei primi venti secondi. Ma lo shoegaze e il dream pop ritornano prepotentemente durante il corso dell’ascolto, in Terrified che gioca con piccolo inserti elettronici trasognati, in Visceral che ha un sapore Slowdive marcatissimo, in To Mist che si aggira nei territori dei primi Beach House, nella conclusiva White Hallways che ha un afflato da Mazzy Star 2.0. Tutto un campionario di riferimenti che, per quanto abusati, Anders riesce a far suoi con una certa eleganza. Il Trentemøller più elettronico torna invece a farsi sentire in un brano come Johnny Boy, a metà tra la suite sonora di un software e quella di un videogame.

Per quanto riguarda la “questione voci”, invece, è chiaro come la loro presenza giovi alle varie tracce e all’intero disco ad aderire in modo ancora più fedele all’immaginario che Trentemøller ha voluto per rappresentare l’album, ma c’era il rischio che una tale varietà di voci potesse in qualche modo nuocere alla resa complessiva: rischio abilmente aggirato da Trentemøller, che riesce a mettere al servizio del disco e delle atmosfere voci molto diverse fra loro come quelle di Sakura, Jonas Bjerre dei Mew, Anika, Madeline Johnston aka Midwife, Marissa Macias e Lauren Helen Green ovvero le Tan Cologne, Emma Acs (cui spetta l’intera chiusura del disco) e la già citata Wagner, personalità e stili diversi che lavorano nella stessa direzione, quella di una malinconia serpeggiante e di aperture chitarristiche avvincenti. E le chitarre, mai così presenti e marcate, sono in definitiva la vera fondamentale novità nella rotta seguita da un album che rinfresca ancora una volta la discografia di Trentemøller, uno che di stare fermo non ha alcuna voglia e che quando si tratta di dipingere musica dimostra di avere una palette tendente all’infinito.

2026 | In My Room

IN BREVE: 3,5/5