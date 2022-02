Twin Atlantic – Transparency

Gli scozzesi Twin Atlantic sono uno di quei gruppi che vantano inspiegabilmente una discreta fanbase, senza esser mai riusciti ad azzeccare un disco per intero, ma solo una manciata di singoli. Scaricati dalla Virgin EMI dopo “Power” (2020) e orfani del batterista fondatore Craig Kneale, Sam McTrusty e Ross McNae hanno abbracciato definitivamente le atmosfere tipiche del power pop elettronico, accantonando le influenze emo degli esordi. L’intento del duo era sfornare un album divertente, ma il risultato è confuso e totalmente fuori fuoco, con pezzi molto distanti dall’obiettivo come le minimali e ovattate Keep Your Head Up e It’s Getting Dark, e che non riesce ad entusiasmare nemmeno con quelle che avrebbero dovuto essere le tracce di punta, One Man Party e Bang On The Gong. Transparency è la cartina tornasole di un progetto ormai giunto ad un bivio: dichiarare resa o prendersi del tempo per rivedere tutto dal principio? Giunti al sesto capitolo, ogni altra via di mezzo sarebbe inutile.

(2022, Staple Diet / Believe)

01 Keep Your Head Up

02 One Man Party

03 Get Famous

04 Young

05 Haunt

06 Dance Like Your Mother

07 Dirty

08 Bang On The Gong

09 It’s Getting Dark

10 Instigator

IN BREVE: 1/5