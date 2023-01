VV – Neon Noir

Chiusasi ormai da qualche tempo la parabola degli HIM e del loro romanticismo decadente in salsa metal (che a inizio millennio gli era anche valso apprezzamenti non indifferenti), Ville Valo si rifà sotto adesso con il progetto VV e con quello che è quindi il suo primo lavoro solista. Neon Noir riprende esattamente da dove Valo aveva lasciato nel 2017 con lo scioglimento della band, ovvero dalla sua voce profonda e dalle tematiche della casa: amore, lacrime e sangue. Anche musicalmente Valo non si discosta poi tanto dal canovaccio a lui caro, quindi ballatone sospese (vedi Heartful Of Ghosts) e qualche chitarrona wannabe cattivona (vedi Salute The Sanguine), se non fosse per un leggero alleggerimento generale che passa da un occhiolino al pop grazie all’uso più marcato dei synth. Cos’è cambiato, dunque, nell’evoluzione da HIM a VV? Nulla, dannatamente nulla. E quindi se apprezzavate la band finlandese vi ritroverete agevolmente anche in “Neon Noir”, mentre in caso contrario… passate oltre.

— 2023 | Heartagram —

IN BREVE: 2,5/5