TOP [20] ALBUM ITALIA [2023]

Dalla ventesima alla prima posizione, ecco i venti migliori
album italiani scelti dalla redazione de Il Cibicida per il 2023.
20 – TROPICO, “CHIAMAMI QUANDO LA MAGIA FINISCE”
19 – MOTTA, “LA MUSICA È FINITA”
18 – ALOS, “EMBRACE THE DARKNESS”
17 – LEATHERETTE, “SMALL TALK”
16 – BACHI DA PIETRA, “ACCETTA & CONTINUA”
15 – IBISCO, “LANGUORE”
14 – COLAPESCE E DIMARTINO, “LUX ETERNA BEACH”
13 – STUDIO MURENA, “WADYRUM”
12 – C’MON TIGRE, “HABITAT”
11 – VINICIO CAPOSSELA, “TREDICI CANZONI URGENTI”
10 – SICK TAMBURO, “NON CREDERE A NESSUNO”
09 – EMIDIO CLEMENTI/CORRADO NUCCINI, “MOTEL CHRONICLES”
08 – BONO/BURATTINI, “SUONO IN UN TEMPO TRASFIGURATO”
07 – PSYCHÉ, “PSYCHÉ”
06 – CALIBRO 35, “NOUVELLES AVENTURES”
05 – MASSIMO SILVERIO, “HRUDJA”
04 – BAUSTELLE, “ELVIS”
03 – STORMO, “ENDOCANNIBALISMO”
02 – MARTA DEL GRANDI, “SELVA”
01 – DANIELA PES, “SPIRA”