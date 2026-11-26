Parliamoci chiaro: se non avete ancora ascoltato “Pain To The Power”, l’esordio discografico dei Maruja uscito lo scorso anno (ed eletto da noi miglior disco dell’intero 2025), vi siete persi senza alcuna giustificazione una delle cose più clamorose degli ultimi anni. La potenza annichilente, la violenza sonora, la claustrofobia dannatamente aderente ai nostri inquietanti giorni che la formazione di base a Manchester ha messo sul piatto, sono qualcosa di difficilmente reperibile di questi tempi. Se colpevolmente non avete ancora ascoltato il disco, il vostro senso di colpa dovrebbe crescere ulteriormente se ve li siete lasciati scappare dal vivo. Non che abbiano suonato tanto dalle nostre parti, ma un paio di occasioni ci sono state. Nel caso così fosse, recuperate al più presto, perché di band come i Maruja ce ne sono pochissime in giro. E se non credete a noi − shame on you! − credete quantomeno a The Holy Inadequate, il nuovo live che i Maruja hanno tirato fuori alla fine di quest’annata che li ha letteralmente consacrati.

Non che ci fossero dubbi al riguardo, ma queste registrazioni (che provengono dai concerti tenuti dalla band a Manchester e Londra per il tour a supporto di “Pain To The Power”) cristallizzano su disco la perfetta attitudine che i Maruja mettono in mostra sul palco, quella che li vuole campioni contemporanei delle ibridazioni applicate alla musica, dove post punk, noise, jazz e tanto altro mischiano i propri confini rendendoli indistinguibili. Le già lunghissime divagazioni presenti sull’album, vedi Born To Die e Look Down On Us, dal vivo i Maruja le annacquano ancora più a dismisura, le esecuzioni prendono le sembianze di lunghe jam in cui ogni elemento risulta al suo posto nonostante si forgi in un caos palpabile. Il flusso è continuo, con il sax di Joe Carroll che, come accade meravigliosamente anche su disco, mantiene costante il livello della tensione, quella caratteristica che poi durante un concerto, giù dal palco, fa tutta la differenza del mondo.

Ma la tensione non è solo quella sonora, perché quando sul finale di Break The Tension arriva il momento del “free palestine” ripetuto e urlato con rabbia, non è solo l’urlo di Harry Wilkinson a prendersi la scena, è l’urlo di tutti i presenti, è l’urlo di quella massiccia parte di mondo civile che è stanca dell’orrore senza fine che gli si para davanti ogni santissimo giorno. Così come in Saoirse, altra traccia strettamente connessa alla questione palestinese, che live è un macigno ancora più pesante e opprimente sul petto di tutti. Queste registrazioni dal vivo, ma in generale ogni concerto dei Maruja, sono una deflagrazione totale, musicale, umana, politica, concettuale, una di quelle poche cose imperdibili di questi anni che − ve lo ripetiamo ancora una volta a scanso di equivoci − se vi manca dovete assolutamente recuperare: iniziate da questo live album, in attesa di rivederli all’opera su un palco.

2026 | Music For Nations

IN BREVE: 4/5