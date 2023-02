Tennis – Pollen

Ascoltando questo Pollen, loro sesto lavoro in studio, si ha l’impressione che i Tennis, ovvero i coniugi Alaina Moore e Patrick Riley, abbiano vissuto la loro vita artistica sotto una sac à poche che, poco a poco, li ha sempre più ricoperti di una glassa zuccherosa. Già con “Swimmer” del 2020 la direzione intrapresa dal duo era stata quella di un pop atmosferico e patinato, ma è adesso che si compie la definitiva virata verso territori fatti di rimandi neanche tanto nascosti a una Madonna frontwoman dei Tame Impala (Let’s Make A Mistake Tonight), a una Miley Cyrus in salsa indie (Glorietta), a dei Moloko suadenti e rallentati al massimo (Pollen Song), con una punta di tristezza che s’insinua in ognuna delle tracce del disco (ma soprattutto nella conclusiva Pillow For A Cloud). La voce di Alaina fa il resto, soffice come una nuvola, trasognata come dev’essere. Non è chiaro se questa potrà essere la forma definitiva dei Tennis, ma mentre cerchiamo di capirlo il consiglio è quello di lasciarsi andare a questa loro autoreferenziale soundtrack.

— 2023 | Thirty Tigers —

IN BREVE: 3/5