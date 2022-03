Tropical Fuck Storm + King Gizzard & The Lizard Wizard – Satanic Slumber Party

Ci sarebbe stato da preoccuparsi se in un anno solare i King Gizzard & The Lizard Wizard fossero stati con le mani in mano senza pubblicare nulla. Un appuntamento fisso da cinque anni a questa parte: dopo i cinque dischi del 2017, gli ultimi cinque anni, fatta eccezione per il 2018, hanno sempre visto una pubblicazione degli australiani. Quest’anno, in attesa dei due LP che saranno pubblicati nei mesi prossimi, si sono seduti attorno ad un tavolo con i conterranei Tropical Fuck Storm per dare vita a questo sabba psichedelico e beffardo (in pigiama) chiamato, appunto, Satanic Slumber Party. The Chairman’s Portrait è l’incipit in cui una voce dall’oltretomba apre le porte al rito degli australiani. Ma il momento dell’incontro tra le due anime psych è Midnight In Sodom: distorsioni che friggono le sinapsi, questo è il risultato dell’inseguimento tra le chitarre distorte dei KG&LW e le voci di Fiona Kitschin e Gareth Liddiard dei TFS. Chiude il cerchio Hoof And Horn: un lungo brano strumentale in cui sembra volersi riprodurre un rito esoterico sonoro che evochi gli ultimi due minuti finali: pura estetica psych così cara alle lucertole australiane.

(2022, Joyful Noise)

01 Satanic Slumber Party Part 1 (The Chairman’s Portrait)

02 Satanic Slumber Party Part 2 (Midnight In Sodom)

03 Satanic Slumber Party Part 3 (Hoof And Horn)

IN BREVE: 3/5